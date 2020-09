Kate Winsletová: Lituji spolupráce s Woodym Allenem a Romanem Polanskim

Britská herečka se za oba filmaře v minulosti stavěla, tento týden však nečekaně prohlásila, že lituje faktu, že je její jméno umělecky spojováno s muži, kteří nemají čistý kredit a jsou spojováni s pohlavním zneužíváním nezletilých.



„Říkám si dnes, co jsem to sakra dělala, že jsem točila s Woodym Allenem a Romanem Polanskim? Nemůžu uvěřit, že jsou ti dva muži neustále tak vysoce cenění ve filmové branži; a tak dlouho. Je to neuctivé! A musím dnes převzít zodpovědnost za fakt, že jsem pracovala s oběma. To nemůžu vrátit. Trápím se výčitkami, ale co jiného můžu dělat, než pravdivě tomu všemu čelit?“ svěřila Winsletová americké edici magazínu Vanity Fair.

„Život je krátký a já bych ráda udělala to nejlepší, pokud mám jít dobrým příkladem svým dětem a mladým ženám,“ dodala čtyřiačtyřicetiletá Winsletová, která má s manželem Nedem Rocknrollem sedmiletého Beara, z předchozích manželství pak šestnáctiletého Joa a sedmnáctiletou Miu.