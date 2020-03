Dcera ze mě doslova vysávala všechnu energii, říká o kojení Uptonová

„Dcera, říkám jí někdy VeVe, mi změnila život o sto osmdesát stupňů. Mateřství je nádherné. Ale na jeho začátku jsem občas byla tak na dně, že jsem o sobě pochybovala,“ svěřila se Kate Uptonová v rozhovoru pro magazín Editorialist.



„Zvláště kojení mi opravdu dávalo zabrat. Celé to období po porodu je pro každou matku extrémně náročné. Vaše tělo je vyčerpané, téměř nikdy nespíte a do toho musíte každou chvíli kojit. Cítila jsem se, jako by ze mě dcera doslova vysávala veškeré zbytky energie,“ popisuje modelka.

Brzy si prý uvědomila, že se musí soustředit také sama na sebe a na to, aby byla v psychické pohodě. „Zjistila jsem, že se potřebuji trochu zklidnit a nechat své tělo odpočinout a vzpamatovat se. Přestala jsem plánovat, odhodila jsem na přání manžela telefon a naučila jsem se žít ze dne na den a z hodiny na hodinu. A pak jsem si vše konečně začala více užívat,“ vysvětluje Uptonová.

Její muž, baseballista Justin Verlander (36), je prý velkým odpůrcem přílišného používání mobilních telefonů. „Často mi říká, že by byl moc rád, kdybychom večeřeli bez nich. Nechce, aby naše dcera vnímala, že být stále na telefonu je něco normálního.



Americká modelka proslulá ženskými křivkami a Verlander tvoří pár od roku 2014, 4. listopadu 2017 svůj vztah zpečetili svatbou v Toskánsku.



Kate Uptonová byla v roce 2013 vyhlášena modelkou roku a třikrát se objevila na obálce plavkového magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Kromě modelingu se věnuje i herectví, zahrála si ve filmech Mistrovský plán, Tři moulové či ve snímku Jedna za všechny po boku herečky Cameron Diazové.