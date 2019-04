Heroin jsem nikdy ani nezkusila, prohlašuje Kate Mossová

„Píšou o mně velmi často a jsou to hrozné věci. Říkali třeba: Kate je smažka. Dokonce existovalo tričko, na kterém to bylo. To mě štvalo, protože jsem nikdy heroin ani nezkusila. To jsem si pak už i říkala: Zatraceně, měla jsem to zkusit!“ stěžovala si deníku The Sun Kate Mossová, kterou v minulosti několikrát vyfotili při užívání kokainu.

Na počátku kariéry to modelka přeháněla také s alkoholem, takže v roce 1998 skončila v léčebně. Ani to ji však nepřinutilo abstinovat. Alkoholu se dokázala zříct až předloni.

„Nechci znovu pít jako dřív. Nebylo to zdravé. Popírala jsem, že mám s pitím problém. Přestože jsem pila, přestávala jsem být šťastná. Po čase to přestalo účinkovat. Nebylo to hezké. Pila jsem hodně dlouho a stále víc,“ svěřila se britská topmodelka.

V září minulého roku oslavila první rok bez kapky alkoholu. Pomohlo jí to i po zdravotní stránce. Oceňuje to také její mladší partner Nikolai von Bismarck (32), který ji nedávno požádal o ruku.