Herečka Kate Mara je poprvé těhotná. Na Oscarech ji prozradily šaty

Herečka s manželem dorazila na oscarovou party, kterou pořádala nadace Eltona Johna bojující proti AIDS. Kate Mara měla minišaty, v nichž bylo jasně poznat rostoucí bříško. Pro hvězdu filmu Fantastická čtyřka a seriálu Dům z karet to bude první potomek.

Jamie Bell, který je známý z filmů Billy Elliot, Jumper, Nymfomanka a Fantastická čtyřka, má s exmanželkou Evan Rachel Woodovou pětiletého syna.

Spekulace o těhotenství herečky se vyrojily už na letošních Zlatých glóbech, kde měla volné šaty. Kate Mara ovšem tenkrát tyto zprávy nijak nekomentovala.

Přestože se o svém vztahu většinou nechce bavit s médii, loni prozradila jedno z pravidel, které jí pomáhá udržet manželství pevné. Oba jsou pracovně vytížení, ale snaží se, aby tím jejich vztah nestrádal.

„Jsem velkým ochráncem našeho manželství. Je jasné, že oba kvůli práci musíme hodně cestovat. Což není pro vztah úplně snadné. My však máme pravidlo, že nikdy nejsme pryč déle než dva týdny, aniž bychom se viděli. I kdybychom museli strávit celý den na cestě a byli spolu třeba jen 24 hodin, stojí to za to. Chceme mít silný vztah,“ uvedla herečka.