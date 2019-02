Kate Hudsonová vychovává svou dceru jako genderově neutrální

Kate Hudsonová a její partner, hudebník Danny Fujikawa (32) vychovávají svou dceru Rani Rose, která se narodila v říjnu loňského roku, jako genderově neutrální. Herečka chce počkat, jak se dítě „zformuje“ a nechá ho, aby si své pohlaví samo vybralo později v životě.



„Stále zatím nevíme, s jakým pohlavím se naše dítě později identifikuje. Momentálně z ní sálá neuvěřitelně silná ženská energie. V porovnání s mými dvěma syny je to opravdu úplně něco jiného. Užívám si konečně pořádně i nákupy dětského oblečení. Miluji kýčovité holčičí oblečky se spoustou volánků. Říkám si však často: To už je moc, to svému dítěti přece nemůžu udělat,“ řekla Hudsonová v rozhovoru pro AOL.

Sama Hudsonová vyrůstala jako jediná dívka mezi několika bratry. „Byla jsem jako divoký kluk v romantických holčičích šatech. Prostřední nevlastní bratr Boston, který mi je věkově nejblíž, byl spíše jako moje sestra. Líčila jsem ho a oblékala do dívčích šatů, bavilo ho to,“ vzpomíná herečka na dospívání s bratry.

Kromě dcery Rani Rose má Hudsonová dva syny z předchozích vztahů. S bývalým snoubencem, hudebníkem Mattem Bellamym (40) z kapely Muse, má syna Binghama Hawna Bellamyho (7). S hudebníkem Chrisem Robinsonem (52), frontmanem kapely The Black Crowes, s nímž se po sedmi letech manželství rozvedla v roce 2007, má syna Rydera Russella (15).



S hudebníkem Dannym Fujikawou žije Kate Hudsonová dva roky. Znají se však už mnoho let. Byl to rodinný přítel a jeho nevlastní sestry jsou hereččiny nejlepší kamarádky. Danny Kate koncem roku 2016 pozval na procházku do hor a tam se prý zrodila jejich láska.



ANKETA: Souhlasíte s genderově neutrální výchovou dětí?

Ano 83 Ne 2069