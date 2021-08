Miss Mališová o boji s nemocí: Měla jsem neskutečné stavy zoufalství

Jste z těch miss a modelek, které nesázejí jen na svůj půvab, ale dál jste po mnoha různých úspěších studovala. Jakým titulem se nově můžete chlubit?

Na jaře jsem dodělala inženýra. Vlastně to byl takový můj sen, chtěla jsem to sama sobě dokázat a splnilo se mi to. Jsem ráda, že jsem vydržela a dotáhla jsem to až do konce. Teď už na mě bude čekat jen to hezčí.

Překvapilo to vaše okolí, že jste se rozhodla dostudovat?

Ne, myslím si, že moje okolí věřilo tomu, že to dodělám. Když se totiž do něčeho pustím, tak to opravdu chci vždy dokončit. A člověk navíc nikdy neví, co se kdy v životě stane. To studium a titul mi nikdo nikdy nevezme a můžu vlastně v budoucnu dělat i to, co bych chtěla, kdyby nějaké moje plány nevyšly.

Jaké to je, fungovat v modelingu v roce 2021? Zase se vše postupně probouzí k životu.

Konečně. Jsem velmi vděčná za to, že už konečně zase je nějaká práce. Rok, to už bylo trápení, myslím, pro všechny, nejen pro modeling. Doufám, že už to vše bude jenom lepší.

Nedávno jste se svěřila s tím, že máte velké trápení s tím, abyste měla zdravé a krásné vlasy.

Ano. Bohužel trpím alopecií a nějakým způsobem se mě to před dvěma lety chytlo. Nevím proč. Asi jsem tělu dávala hodně zabrat. Každopádně teď už je to v dobré fázi, by se dalo říct. Ale nemůžu to zakřiknout. Vlasy rostou a už nemám na hlavě žádná vypadaná místa. Doufám, že už se to znovu nevrátí.

Komunikujete tyto problémy se svými sledujícími na sociálních sítích?

Ano. Vlasy mi vypadaly dvakrát. Poprvé jsem čekala, jestli vůbec začnou znovu růst. A když začaly, tak jsem se o tom zmínila na Instagramu. Bavila jsem se tam o tom s mnoha lidmi a musím říct, že jsem spoustě slečen, vlastně i mužů pomohla. V momentální době to trápí hodně lidí. Jsem ráda, že jsem o tom začala, protože se o tom téměř vůbec nemluvilo.

Psaly mi holky, že se za to stydí, nemůžou vyjít ani do společnosti a nevědí, jak si vlasy učesat, aby to nebylo vidět. Jsem s nimi každý den v kontaktu a jsem za to nesmírně ráda. I když tu nemoc nikomu nepřeji, tak doufám, že to společně zvládneme. Vím, že už jsou na to nějaké léky, nebo se právě testují. Doufám, že zaberou i pro lidi, u kterých to je ve stadiu, že vlasy už nemají vůbec.

Taková věc musí jistě hodně zatočit se sebevědomím. Kdy jste si řekla, že se člověk nesmí vzdát a musí s nemocí bojovat?

Až když mi vlasy vypadaly podruhé. Tehdy to pro mě bylo daleko těžší. Myslela jsem si totiž, že už se to nevrátí a ono se to vrátilo ještě v horší míře. Že to zvládnu, jsem si řekla, když mi vlasy podruhé začaly znovu růst. Jsem teď o dost silnější a myslím, že bych teď zareagovala i jinak, kdyby se to stalo znovu.

Poprvé a pak podruhé to byl opravdu velký šok. Během pár dnů, snad osmi, jsem přišla o půlku vlasů. Nebylo to vůbec příjemné. Potom jsem přibližně čtyři měsíce čekala na to, než se vůbec něco objevilo a měla jsem neskutečné stavy zoufalství. Když to začalo růst, řekla jsem si, že tentokrát to zvládnu, dotáhnu do konce a tu nemoc porazím.

Modelky bývají díky pomyslné dokonalosti jiných po úpravách fotek ve Photoshopu mnohdy sváděny na tenký led plastických a estetických úprav. Také jste do toho šla?

Ne, nemám žádnou plastickou operaci. Není na tom však podle mě nic špatného. Je mi spíš trošku líto toho, jak sociální sítě vnímají někteří lidé. Vidí tam všechny ty nereálné ženy a chtějí pak ze sebe udělat to samé. Já si třeba nemyslím, že když někdo má křivý nos nebo nemá prsa nebo má nějaké nedokonalosti, že by je musel hned spravovat u lékaře.

Kdysi se to takto neřešilo. V dnešní době je to bohužel asi trend. Všichni chtějí mít krásný rovný nos, velké rty, velká prsa. Lidé už dnes také pomalu ani nevěří tomu, že někdo může být přirozeně hezký. Když má někdo hezké rty nebo nos, hned je podle nich s jistotou umělý. To mi přijde úplně nesmyslné.

Lekla jste se někdy někoho, koho znáte z Instagramu a posléze jste ho viděla osobně zblízka v reálu?

Musím říci, že se mi občas stává spíš to, že potkám někoho, kdo je na Instagramu známý a ani ho na první pohled nepoznám. Lidé, kteří se pohybují kolem mě, se, myslím, snaží být v dnešní době celkem realisté. Nestydí se za to, že mají zrovna akné nebo se zrovna blbě vyspali. Líbí se mi, že už se společnost trochu začíná probouzet v tom, že se o tom začalo mluvit. Není to už jen tak, že se všichni schovávají za různé filtry. Je to, myslím, na dobré cestě.