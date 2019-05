V Česku je úžasné školství, možná se sem jednou vrátím, říká Kurková

V poslední době jezdíte často do Čech. Stýská se vám po domově?Naposledy jsem tu byla na přehlídce italské módní značky, se kterou mám hodně společného. Ráda však jezdím domů i kvůli svým rodičům, bratrovi, přátelům, ale i babičce, která nedávno oslavila osmdesátiny. Někdy to je náročné všechny návštěvy za krátkou dobu oběhat.

Žijete v Americe. Přemýšlíte někdy o návratu do Čech?

Uvidíme, nic není nemožné. Možná se sem vrátíme kvůli synovi. Tobin totiž můj rodný kraj miluje. Navíc miluje i historii a poslední dobou mluví často o tom, že by chtěl v Česku studovat. Je tu totiž úžasné školství. O prázdninách je navíc u babičky a dědy, s nimiž chodí každoročně na výlety po hradech a zámcích. Má tu i hodně kamarádů a umí hlavně díky mým rodičům také skvěle česky. Rozhodně lépe než já (smích).

Kdy vás v Čechách budeme moci v nejbližší době vidět?

Ve středu večer mě čeká moderování galavečera, na který přijede přes čtyřicet inspirativních osobností známých nejen ze sociálních sítí z celkem devatenácti zemí světa. Je to pro mě obrovská výzva. S moderováním mám sice již zkušenosti, v České Republice to však pro mě bude poprvé. Budu mít k sobě navíc dalšího moderátora. Myslím si, že to bude vtipné, moc se na to těším.



Moderování se týká akce o hvězdách sociálních sítí. Znáte je všechny? Na Instagramu máte vy osobně téměř 750 tisíc sledujících.

Určité lidi sleduji. Sama mám profil na Instagramu a Facebooku, takže přibližně vím, kdo je kdo. Ty co neznám, se doučím. Mám i své favority a moc se těším, až je potkám osobně. Nejraději funguji na Instagramu, baví mě být v přímém kontaktu s fanoušky.

Máte dva syny. Jak vnímá sociální sítě ten starší z nich, devítiletý Tobin?

Kouká na youtubery a už mi o nich také často něco říká. Ale jinak lítá většinou stále venku s kamarády. Na internetu zatím moc není, za což jsem ráda. Na počítače a sociální sítě má ještě čas.

Karolína Kurková s rodinou (Svatý Bartoloměj, 23. března 2019)

Když už mluvíme o věku a číslech, vy sama letos slavíte dvě významná výročí. Narozeniny a oslavu svého působení v modelingu...

Tento rok je pro mne opravdu velmi důležitý. Navíc jsem ještě založila dětskou společnost, ve které nejsem jen tváří. Jde skutečně o mou vlastní společnost. Děláme produkty pro tělo, probiotika a kapky, které pomáhají dětem ve chvílích, když je například bolí bříško, nebo nemohou spát. Také spolupracuji například s firmou, která dělá dětské kočárky a sedačky a tak dále. Ale pracuji i na mnoha dalších věcech. Mé narozeniny a oslava dvaceti let v modelingu, to je vlastně jen taková pomyslná třešnička na dortu.