Roušku v Londýně nikdo nenosí, jsem na Čechy hrdý, říká Karlos Vémola

„Dneska jsem nutně potřeboval jít na poštu a jak vidíte, tady v Anglii je všechno otevřený. Všude davy lidí. Lidi se chovají, jako by se tady nic nedělo, všichni bez roušky,“ postěžoval si Karlos Vémola na Instagramu.

Lidé v Anglii podle něj co se týká ochrany obličeje nefungují, a když si zápasník nasadí roušku, dívají se na něj jako na zloděje. „Nestačím se divit. Fandím vám v Čechách, děláte to dobře. Taky díky tomu, jak se chováme, máme oproti jiným evropským zemím nulovou úmrtnost. Fandím všem, co roušku nosí a chrání sebe i všechny lidi kolem. To, co se děje tady, absolutně nechápu,“ popisuje Vémola.

„Všem vám v Čechách držím palce. Jsem na vás hrdej a těším se, že se zase brzy uvidíme. V lepších časech,“ dodal MMA zápasník.

Karlos Vémola žije střídavě v Praze a v Londýně. Na Instagram přidal i fotografii svých dětí, kterým pořídil také roušky. Za svou nejmladší dcerou Lili bohužel v současnosti do Prahy vycestovat nemůže. Nechce riskovat, že by ohrozil rodinu v Čechách. Se svou partnerkou, playmate Lelou Ceterovou (30) je proto v kontaktu alespoň prostřednictvím sociálních sítí.

„Ahoj tatínku, nahráváme ti s Lilinkou video. Dnes jsou jí tři měsíce. Moc nám chybíš, ať už jsme všichni spolu,“ říká v jednom z videí na Instagramu Lela Ceterová.

Velká Británie od úterý zakázala akce s velkou účastí lidí. Premiér Johnson řekl, že se občané mají pokud možno vyhnout kontaktu s ostatními a pracovat z domova. Vládní poradce pro vědu Patrick Vallance na pondělním briefingu oznámil, že je Británie v rozšíření koronaviru zhruba tři týdny za Itálií. Prvního pacienta s nemocí COVID-19 ohlásila Británie 31. ledna, od té doby zde zemřelo 144 lidí s touto diagnózou.