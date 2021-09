Třeba budu Jarda Jágr českého MMA, vtipkuje Karlos Vémola

Kolik jste ochoten utratit za outfit?

Co nejmíň to jde! (smích) Jsem ochoten utratit čistou nulu. Mám veliké štěstí, že mě oblékají sponzoři Bernhardt, Dolce & Gabbana a tak dále. Myslím si, že za sebou mám silné koně, takže nepotřebuju chodit nakupovat.

Snoubenka Lela Ceterová vám mluví do nakupování?

Lela mi do nakupování nemluví. Nakupuje si sama, myslím, že ji to baví. Takže ať si chodí nakupovat a mně do toho nemluví.

Kritizujete někdy, co si oblékne?

Myslím, že ne. Neznám nikoho, kdo by tomu rozuměl víc než Lela, takže tam není co kritizovat.

Jak to vypadá se svatbou?

Se svatbou to vypadá dobře, akorát jsme posunuli termín o rok kvůli zranění.

Už můžete konečně stoprocentně trénovat? Je vše zahojené?

Vzhledem k tomu, že mám ortézu přes celou ruku, tak asi ne.

Jak to vypadá výhledově?

To bych taky rád věděl. Jedna věc je prognóza, co doktoři řeknou. Druhá věc je, jak se to zranění bude chovat a jak já se k tomu budu chovat, jak budu, nebo nebudu opatrný. Takže uvidíme. Ale vždycky říkám, že není čas ztrácet čas a „Sky is the Limit“. Takže budu zpátky co nejdřív.

Napadaly vás v nemocnici černé myšlenky, že už to nikdy nebude jako dříve?

Mě nikdy nenapadají černé myšlenky. Vždycky myslím pozitivně. A že už to nebude jako dřív? Ono to bude lepší, než to bylo. My nezastavujeme, jenom vyměníme součástky a jedeme dál. Tam není jediný důvod. Mám kolem sebe skvělý tým, ať už co se týče outfitů nebo doktorů. Ti ty součástky skvěle vyměňují. Všechno funguje, jak má. Jsem Terminátor, vyměníme součástky a jedeme dál.

Co když se potřebujete namotivovat? Co nejvíce pomáhá?

Fanoušci kolem mě, ti mě nakopnou úplně nejvíc. Mám obrovskou fanouškovskou základnu, za to jsem jim vděčný a pro ně to hlavně dělám. Když vidím, jak mě ženou dopředu, jak to sledují, jak fandí, jak ty zápasy chtějí vidět, jak bych to těm mladým klukům, kteří mě podporují a fandí mi, mohl udělat? Že bych šel takhle brzo do důchodu. Ještě tady dlouho budu strašit.

Myslíte si, že vaše kariéra bude ještě delší než třeba Jaromíra Jágra?

No to doufám ne! (smích) To doufám ne, protože Jardovi je padesát a ještě kariéru neukončil. Ale kdo ví? Třeba budu Jarda Jágr českého MMA.