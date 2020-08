Svoboda je pro mě vším, říká režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská

Pro vás jsou tyto prázdniny hlavně pracovní, je to tak?

Tak napůl. Hodně času jsme trávili na našem statku. Chvíli jsem tam byla sama s manželem a pak s dětmi. Do toho jsem ale dělala korektury ke knížce Hvězdy na cestě, která vyjde patnáctého října. Celý týden jsme strávili namlouváním audioknihy, protože chceme, aby to vyšlo společně jako komplet. S vydáním knihy je spojeno i focení, příprava obálky a velká kampaň. Pak připravujeme natáčení vánočního videoklipu kapely Kryštof, které se rozběhne v prvním zářijovém týdnu. Na to už se moc těším, protože to bude velkolepé. Je pravda, že je pořád co dělat.