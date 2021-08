Skandál s vyhazovem, říká o polském vystoupení s duhovou vlajkou zpěvačka

Způsobila jste v živém vysílání polské televizi velký rozruch. Co jste udělala?

Vytáhla jsem duhovou vlajku a podpořila sexuální menšiny. Dramatické, vím. (smích) Co bych k tomu řekla? Nečekala jsem takové drama. Myslím, že mnoha lidem by to přišlo jako normální věc. Tam to však evidentně normální není. Jen jsem chtěla využít krátký čas, který jsem dostala na to, abych mému publiku prezentovala, co se snažím podporovat a o čem jsem. Udělala jsem to takhle. Některým lidem se to nelíbilo. No a co, vyjádřila jsem podporu. Udělala bych to znovu.

A proč jste to udělala právě v Polsku? Veřejnoprávní televize je tam pod přímým vlivem vládnoucí strany a boj za práva sexuálních menšin vykresluje jako ideologii, kterou je třeba zavrhnout. S editorem ranního pásma, kde jste zazpívala, hned poté televize ukončila spolupráci...

Kdybych dostala pozvánku do vysílání v Česku nebo na Slovensku, tak bych to udělala tam. Naskytla se mi ale příležitost v Polsku. Je to trh, který mě neznal a chtěla jsem proto nějakým způsobem přiblížit to, co se snažím dělat v mé tvorbě a kým jsem já jako člověk. Přišlo mi to jako nejjednodušší způsob, jak to udělat. Čekala jsem, že některým lidem se to nebude líbit a některým ano. Ale až takový skandál s vyhazovem jsem nečekala.

Jaký význam má pro vás queer komunita?

Mám v ní kamarády, já sama jsem součástí. Takže je mi to blízké a je to téma, které vidím denně i na sociálních sítích u kamarádů. Snažím se tuto komunitu podporovat, s ní také i jiné minority. Snažím se zkrátka pomoci, jak umím.

Koho z hudebních idolů si dokážete představit po svém boku?

To je mi tedy peprná otázka! Mám pocit, že je hodně adeptů. Ale znáte kapelu Måneskin, která letos vyhrála soutěž Eurovize? Tak myslím, že kohokoliv z nich.

Kdo z umělců vás inspiruje?

Je jich opravdu hodně. Například Yungblud, Finneas, Issac Dunbar, Clairo, Queen, Beatles a teď nově právě i Måneskin. Mám pocit, že stále nacházím něco nové, co mě inspiruje. Mám ráda umělce, kteří nezůstávají v jednom stylu, ale expandují a „branchoutují“. To se snažím dělat i já. Myslím, že i zpěvačka Olivia Rodrigo to dělá dobře nebo zpěvák Conan Gray. Také Billie Eilish teď nově změnila styl a nezůstává jen u jednoho.

Dokážete říci, že jste na někom hudebně vyrostla?

Řekla bych, že to byly z velké části určitě muzikály, hlavně ty české. Moje máma je Češka z Plzně. Byl to Dracula, Angelika, Děti ráje, tyto muzikály. Také jsem milovala skupiny Queen i Kelly Family a film Fantom Opery s Gerardem Butlerem. Ten jsem sledovala znovu dokonce před pár dny.

Je podle vás důležité, aby se ukazovalo, že nikdo není perfektní? Že na všech lidech jsou i nedokonalosti?

Samozřejmě. Myslím, že mladší generace umělců to dělá dobře a snažím se to dělat i já. Je tu duha, sluníčko a všechno krásné, prostě růžové brýle, na druhou stranu se však snažím ukazovat i ty špatné věci. Hlavně se snažím o autentičnost. Ukázat to, co v ten moment cítím a prožívám. Říkám, že jestli budu někdy zamilovaná a všechno bude krásné, tak určitě i taková písnička přijde. Ale momentálně to prostě tak není, protože mám i jiné věci a o těch mluvím.

VIDEO: Karin Ann - i yearn for agony:

Co je pro vás v šoubyznysu nejsložitější?

Hodně věcí. Ale řekla bych, že hlavně to, být jiná než všichni ostatní. I když je to podobné nějakému novějšímu stylu, tak se snažím dělat věci, které ještě nejsou ověřené časem. Občas je proto velmi těžké někoho přesvědčit, že to má smysl, do takového stylu jít a podobně.

Německý Bild vás nazval konkurenceschopnou Billie Eilish. Co to ve vás vyvolalo?

Na jednu stranu to beru jako kompliment, že mě přirovnávají k momentálně nejúspěšnější zpěvačce na světě. Je talentovaná a podporuji její leckdy velmi dobré názory. Na druhou stranu nechci, aby mé jméno bylo spojované s někým jiným. Jakékoliv srovnávání by mělo jít stranou. Umělci by se měli brát jako individuální lidé a ne jako vzájemná konkurence. Na místo toho by se měli více podporovat navzájem.

Jak byste charakterizovala sama sebe a svůj styl?

Organizovaný chaos. To je myslím velmi dobrá definice, která mi sedí.

Je složité, dostat vás na rande?

Nikdo se mě ještě nezeptal, takže… (smích) Odpověď přijde, až se mě někdo zeptá!

Jakých zpráv se vám na sociálních sítích dostává nejvíce?

Ohledně mojí hudby. Že někomu v něčem pomohla nebo že se líbí a inspiruje. Nedávno to bylo samozřejmě i mnoho zpráv ohledně toho, co se stalo v Polsku. Lidé mi děkovali za podporu s tím, že doufají, že to vyvolá nějakou diskusi.

Máte nějaké ambice nebo vize toho, čeho byste chtěla dosáhnout?

Určitě chci koncertovat, ideálně bez covidu, kdyby se to dalo (smích). Také další písničky, přijde i nějaké album, doufám že jich bude vícero. Ráda bych různé hudební spolupráce a tak dále. Jak jsem říkala, chci být hlavně autentická.

Žijeme v digitální době. Vám se poštěstilo stejně jako například Ewě Farne být tváří Spotify playlistu Equal Artist, ale také playlistu CZ/SK...

Ano. Je to zvláštní, ještě jsem to úplně nezpracovala. Děje se toho teď hodně, od toho televizního vystoupení v Polsku. Nemám moc čas si to ani pořádně všechno uvědomit. Je to velké.

Těšíte se na hvězdnou budoucnost?

Bojím se trochu tlaku a očekávání lidí. Vždycky říkám, aby lidé neočekávali nějaký specifický styl nebo specifický text a podobně. Mám strach, že se tomu asi stejně úplně nevyhnu. Toho se bojím asi nejvíc. Že něco napíšu, vydám to a lidé si řeknou „no nevím, nemělo by to být nějaké jiné, lepší?“

Myslíte si, že máte výhodu v tom, že jste přiznaná queer hudebnice, oproti těm, kteří si to nemohou dovolit, nebo jim to dokonce jejich management zakázal?

Také mi říkali, že neví, zda je to nejlepší nápad, hlavně takto na začátku mé kariéry. Podle mně je to samozřejmě osobní rozhodnutí každého jednotlivce. Je to něco, co nikdo nemůže nikomu sebrat. Nechci si vybudovat nějakou komunitu lidí, co mě budou podporovat a poté, co se dozví, že jsem v queer komunitě, tak mě opustí. Raději tu budu od začátku pro lidi, kteří mají stejné hodnoty jako já i otevřené nastavení mysli.