Při autonehodě vedle mě zemřel kolega z divadla, popsal herec Karel Zima

„Potkal jsem člověka, který měl v háji obě dvě ledviny, a já měl obě dvě dobré. Tak jsem mu jednu dal. Čtyři měsíce jsem jezdil na vyšetření, zas tak jednoduché to nebylo, ale nakonec to klaplo, tak jsme rádi,“ řekl Karel Zima v rozhovoru s Honzou Dědkem.

„Lékaři si nejdřív mysleli, že si děláme srandu. Nebyl jsem totiž jeho příbuzný – ani jsme nebyli letití přátelé. Předtím jsme se víceméně neznali. Proklepli si mě, jestli vůbec vím, do čeho jdu. Byla to dobrodružná cesta s dobrým koncem. Od operace je to už dva a půl roku,“ popsal herec s tím, že o darování ledviny přemýšlel jen velmi krátce.

„Asi vteřinu. Karel na tom byl opravdu špatně, zjistili mu polycystickou chorobu ledvin. Byl od té chvíle na dialýze a nezbývalo mu nic jiného, než čekat na transplantaci. Během natáčení v Ostravě mi to docvaklo. Tak jsem mu napsal. A on mi odpověděl: Ty hovaďáku, už nepij. Nebo jsi zhulenej?“ směje se Zima při vzpomínce na okamžik, kdy se rozhodl dát svoji ledvinu někomu, koho viděl třikrát v životě.

Sám přitom o život několikrát málem přišel. „Nejhorší byla autonehoda. Vraceli jsme se z divadla a náš řidič měl mikrospánek. To bylo moc ošklivé, přímo vedle mě zemřel kolega, kamarád inspicient,“ vzpomíná herec.

„Já sám jsem měl zranění hlavy, prasklou lebku. Tam jsem byl asi nejblíž druhé straně. Pak jsem si málem zlomil vaz při natáčení, topil jsem se v jezu. A tak…“ vypočítal před šokovaným Honzou Dědkem rodák z Liberce.



Během rozhovoru také přiznal, že miluje houbaření. „Říkám o sobě, že jsem nemocný houbař. Nejdůležitější není mít nožík, ale dostat se do lesa. Když je sezóna a rostou a já třeba zrovna jedu v obleku na představení nebo něco moderovat, klidně vyskočím cestou na deset minut z auta a jdu do lesa na houby,“ popisuje Karel Zima.

„Jednou za rok se také snažím jít na houby v noci s baterkou. Musím říct, že minulý rok jsem se dokonce ztratil. Baterka v mobilu pomalu ubývala, vypnul jsem tedy navigaci. A najednou jsem od auta nebyl tři sta metrů, ale kilometr a tři sta... Měl jsem chvíli i strach. Ale byly to žně,“ pochvaluje si herec.

Karel Zima se nedávno přiznal, že byl po rozchodu s manželkou, herečkou Magdalenou Zimovou, jedenáct let sám. Momentálně žije s divadelní garderobiérkou Lucií Kumbárovou, kterou poznal před dvěma lety v Praze v kavárně Studia DVA.