Jsem trochu postižený svou profesí, míní moderátor Karel Voříšek

Byl jste ze startu nové zpravodajské televize nervózní, nebo jste spíše natěšený?

Řekl bych, že tak půl na půl. To natěšení se u mě pojí s nervozitou, která pramení z toho, že Hlavní zprávy připravuje velký kolektiv lidí, tak abychom jim to my, co jsme vidět, nekazili.

Vaše moderátorská dvojice neprošla žádnou změnou a zůstal jste s Klárou Doležalovou. Kolik let už jste parťáky?

Ano, klepu, kde se dá, i na váš mikrofon. To je dobrá otázka. Já to mám přesně spočítané, bude to teď v květnu sedm let. Někdo tady už říkal, že je to na první manželkou krizi, ale to se nás netýká.

Vaší staronovou kolegyní je i Markéta Fialová, se kterou jste působil na Nově. Jak jste ji přivítal?

Tak my s Markétou jsme se stýkali i předtím. Teď doufám, že nevyzrazuji nějaké tajné věci.

Ona nám to sama již vyzradila...

Jo? Přivítání bylo obrovské, protože Markéta je výborná parťačka, jak profesní, tak i do soukromého života.

Klára Doležalová i Markéta Fialová si pochvalovaly váš humor. Není ale riskantní vtipkovat, když běží kamery?

Tak já nevím, jestli mě třeba nepřeceňují, nebo naopak nepomlouvají? (smích) Život sám přináší různé situace, i když občas jsou zprávy opravdu takové, že se při nich nedá vtipkovat.

Jak se po vysílání nejlépe odreagujete, abyste odcházel s čistou hlavou?

To je, myslím si, základ naší profese, že člověk si nesmí připouštět zprávy k tělu a nesmí je nechávat do sebe nasáknout. A jak se odreaguji? Jednoduše. Když moderuji nějaké zprávy, které opravdu, ale opravdu nejsou hezké, tak si vždycky říkám, že zítra bude líp, a někdy to i vyjde.

Na co se v televizi nejraději díváte?

Jsem trošku postižený svojí profesí, takže sjíždím zpravodajské kanály, nejenom tuzemské, ale i světové. No a pak nepohrdnu dobrou detektivkou, ale takovou tou klasickou anglickou třeba, hodně rozvláčnou…

Karel Voříšek v ČST (1986)

Takže Dempsey a Makepeacová to nebude?

No tak to je… Jako myslíte, že to je na mě moc rychlý? Vraždy v Midsomeru to jistí.

Co vaši noví kolegové, kteří přicházejí na stanici. Máte pořad, na který se vyloženě těšíte?

Těším se na Silný hlas Markéty Fialové, protože vím, že je výborná diskutérka, klade dobré otázky a bude si zvát vynikající hosty. Ale pořadů je celá řada. Interview, K věci, 360 Pavlíny Wolfové nebo začínat Novým dnem s Liborem Boučkem a jeho novou kolegyní, tak to určitě bude taky zábava. No ale nejvíc se těším na Hlavní zprávy!

Je mezi jmenovanými pořady nějaký, do kterého byste zaskočil v případě potřeby?

Aha, teď jste mě zaskočil, tím jestli bych někde zaskočil. Ale jsem člověk, který rád objevuje a pořád něco zkouší. Kolegové, když nebudete moct, tak klidně za kohokoliv. A pak do mě! Kritizujte mě, jestli mi to jde, nebo ne. (smích)