Karel Kryl versus Viktor Sodoma. Šikanu ve škole vyřešily pěsti

Vyhlášená keramická škola v Bechyni lákala i díky své dlouhé tradici mnoho studentů z celé České republiky. Nechyběl mezi nimi ani Karel Kryl, který chtěl pokračovat ve šlépějích svého pradědečka a stát se hrnčířem. Měl k tomu veškeré předpoklady. Ostatně stejně jako jeho o rok mladší spolužák Viktor Sodoma, jenž zdědil výtvarné cítění po tatínkovi. V podstatě se mohli ihned stát přáteli, ale to by Kryl nesměl být v té době macho, který si potřebuje na mladších a slabších dokazovat svou nadřazenost. Že by už tehdy cítil v mladším Viktorovi konkurenta?