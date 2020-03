Budu si muset utáhnout opasek a čekat, říká Karel Heřmánek mladší

„Samozřejmě se mě to dotklo. Jsem herec jako OSVČ na volné noze a vydělávám si tím, že jsem placen za jednotlivá vystoupení. Toto je obrovská čára přes můj rozpočet. Myslím si, že vzniklá situace je likvidační nejen pro mě, ale pro mnoho lidí. To nejsou jenom umělci, ale i lidi, kteří nejsou vidět jako technici, osvětlovači, zvukaři. Jak v divadlech, tak v koncertních sálech. Ta situace je teď šílená a hrozně mě štve, že jsem nikde neviděl nějakou alternativu, co s tím? A jak z toho?“ řekl Karel Heřmánek mladší.

Podle herce teď nikdo přesně neví, jak dlouho budou omezení platit. Vadí mu, že nejsou dotaženy případné náhrady nebo podpora.

„Do ruky se mi dostal oběžník od paní ministryně sociálních věcí, kde byly možnosti čerpání nějakých dotací, ale bůh ví, kdo to splňuje. Je tam termín finanční krize a já nevím, co to znamená. Mám to štěstí, že nemám velkou rodinu nebo děti, neplatím hypotéku, takže nejsem v tak hrozné situaci, jako někdo jiný, ovlivněný touto krizí. Asi si budu muset utáhnou opasek a chvilku teď čekat,“ říká.

I když se svými kolegy o vzniklé situaci přímo nebavil, komunikují spolu na sociálních sítích. Někteří herci celou věc berou s humorem a ptají se, zda by nemohli hlídat děti v rodinách.

„Ale samozřejmě je tady reálný strach, co to teď pro ně a pro jejich život bude znamenat. Já dělám i dabing, to je ovšem spíše nárazové. V tuto chvíli bych řekl, že divadlo je mým největším zdrojem obživy. Toto nařízení vlády se mě velice týká,“ řekl.

Karel Heřmánek mladší je přesvědčený, že veškerá opatření v souvislosti s koronavirem jsou dělaná překotně a svědčí o velké nepřipravenosti na tuto situaci. To nahrává i různým konspiracím.

„Jsou tady pak samozřejmě hlasy jako například vyjádření pana Hrušínského, se kterým se já v mnoha věcech neshoduji, ale rozhodně chápu, že lidé mají obavu a vůbec nedůvěru v naši politickou garnituru a v tomto ohledu to s nimi sdílím také. Některé zprávy mohou znít konspiračně, ale je dobře, aby vláda a náš pan premiér byli vystaveni takovéto kritice a takovýmto hlasům. Kdybychom neměli vládu poskvrněnou různými kauzami, tak by mnoho lidí její nařízení přijalo s daleko chladnější hlavou,“ prohlásil.

Podle Heřmánka mladšího momentálně žijeme v jakési zdravotně-politické reality show. Přiznal, že je mu blízký názor profesora Pirka, který v jednom z rozhovorů uvedl, že by bylo nejlepší, kdyby všichni rychle prodělali nový koronavir a získali by tím imunitu.

„Ale to je můj osobní názor. Hysterie a chaos, které tu jsou, jsou zbytečné. Nechci snižovat to, že když se někdo nakazí, tak průběh nemoci je dost šílený. Nejvíce jsou postiženi staří lidé a ti by se měli chránit. Ale toto se dalo řešit daleko dříve a ne teď. Ta práce s chaosem lidí je manipulativní, a to se mi nelíbí,“ uvedl herec.

Někteří principálové, jako například Rosťa Novák z La Putyky, se rozhodli udělat na internetu živé přenosy z představení. To se podle Heřmánka mladšího nedá realizovat u každého divadla. Řešením není ani snížení počtu diváků.

„Někdo by mohl nabádat, že v divadle, kam se vejde 300 lidí, ať se hraje jenom pro sto. Ale tím se nezaplatí chod divadla, protože to něco stojí. Já nejsem principál, na rozdíl od mého tatínka. Toho se to dotýká hrozně, má ještě zodpovědnost za zaměstnance. A tohle mu nikdo nevynahradí. Já vůbec nevím, jaká je z toho cesta ven,“ dodal.