Úspěch vám do klína nespadne, říká Karel Heřmánek mladší

„Táta mi vždycky říkal, ať pracuju s lidmi, kteří jsou lepší než já, a učím se od nich,“ říká Karel Heřmánek ml. „Je to jedna z nejlepších rad, co mi dal.“ | foto: Michal Sváček, MAFRA

Karel Heřmánek mladší ani trochu nepřipomíná vyšinuté postavy, bojující s vnitřními běsy, které v poslední době tak často ztvárňuje. „Doufám, že do budoucna přijdou i jiné role,“ říká v rozhovoru pro Týdeník Televize. Člověk by skoro řekl, že je to obyčejný, sympatický mladý kluk. I když... on je ve skutečnosti spíš neobyčejný.