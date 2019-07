Karel Gott zrušil kvůli akutnímu zápalu plic vystoupení na festivalu

„Vážení příznivci Karla Gotta, z důvodu akutního zápalu plic musí pan Gott s velkým politováním zrušit své čtvrteční vystoupení na festivalu Benátská! s Impulsem,“ uvedla na sociálních sítích zpěvákova mluvčí Aneta Stolzová.

Karel Gott, který 14. července oslavil osmdesátiny, v posledních letech často zápasí se zdravotními problémy.

Loni na podzim zrušil kvůli akutnímu respiračnímu onemocnění vystoupení na Galavečeru hvězd v Plzni. V únoru 2018 strávil téměř dva týdny kvůli silné chřipce ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Kvůli nemoci nevystoupil na plese v Českých Budějovicích a na Česko-Slovenském plese v pražském Obecním domě.

Letos v lednu zrušil také jednu z nejočekávanějších akcí roku. Zpěvák původně plánoval velký červnový koncert, který měl být k jeho narozeninám. Na doporučení lékařů ho odřekl.

Na festivalu Benátská! s Impulsem od 25. do 28.července vystoupí švédská kapela Europe, Chinaski, Richard Müller. Dorazí také Peter Nagy, Anna K., Václav Neckář No Name, Brutus nebo punkoví SPS, E!E či Volant. Nejen pro mladší publikum zazpívají Ben Cristovao, Paulie Garand, Lipo nebo Sebastian.