Přestaň se na mně přiživovat, vzkázal rozzlobený Gott Drobnému

Spor odstartovalo Drobného vyjádření v knize, kde sedmnáct osobností vzpomíná na Karla Gotta, jenž letos oslaví 80. narozeniny. Milan Drobný prohlásil, že Gottův řidič Oldřich Havránek mu prozradil, že Ivana Gottová (43) „mlátí“ svého manžela.

„Mě to velice mrzí, že jsem tohleto jako vypustil, ale bylo to na základě toho, že jsem to slíbil, že se takhle postarám. A Olda se dneska nemůže bránit, ale říkám, že toto mi řekl, a mám na to i jiný svědky,“ uvedl Milan Drobný pro primácký TopStar.

Rodina Oldřicha Havránka i jeho dlouholetá partnerka Hanka, která je Gottovou sestřenicí, odmítli Drobného výroky, které měl údajně od řidiče, jenž zemřel v létě 2017.

Ani odpověď ze strany Karla Gotta nenechala na sebe dlouho čekat a jeho mluvčí Aneta Stolzová poslala Drobnému textovou zprávu, v níž ho vyzvala, aby přestal lhát.

„Dobrý den, pane Drobný, Karel Gott Vám vzkazuje, že je Vámi naprosto zhnusen a chce se mu z Vás zvracet. Extrémně lituje toho, že si Vás pozval domů, do svého soukromí. Jste pro něj největším zklamáním v životě. Jak si vůbec můžete dovolit poskytnout Blesku rozhovor do knihy, kde lžete? Sám moc dobře víte, že například informace o tom, že ’Ivana mlátí Karla’ je nehorázná a sprostá lež!!!,“ napsala.

„Je proto naprosto nechutné, že si do pusy berete zesnulého Oldu Havránka, který se už nemůže proti Vašim lžím bránit. Přestaňte se už konečně přiživovat a parazitovat na Karlu Gottovi a urážet a ubližovat jeho rodině, zejména Ivaně, kterou jste svou lží opět zostudil,“ pokračovala Aneta Stolzová.

Řidič Karla Gotta Oldřich Havránek (2009) Karel Gott a jeho manželka Ivana (2018)

Dodala, že Drobného neustálé vytrubování soukromých informací z rodiny Karla Gotta do bulváru přimělo zpěváka k tomu, že se rozhodl nepozvat ho na soukromou oslavu osmdesátin.

Drobný měl s Gottovými spor už v minulosti. Když Karel Gott onemocněl, obvinil Milan Drobný jeho manželku Ivanu, že zakazuje zpěvákovi stýkat se s přáteli a kontroluje mu telefon.