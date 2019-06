Jágr, Bohdalová, Mareš. Karel Gott oslavil osmdesátiny s přáteli

Své osmdesátiny oslaví plzeňský rodák Karel Gott až 14. července. Již v pátek se však rozhodl uspořádat v pražském Divadle Na Jezerce velkolepou narozeninovou oslavu, na kterou pozval všechny své přátele.



Akce, kterou organizovala zpěvákova manželka Ivana Gottová (43), měla být původně tajná. Na místě byla velmi přísná bezpečnostní opatření a zahrádka divadla byla obehnána zelenými sítěmi, aby oslavenec i jeho hosté měli co nejvíce soukromí.

Mezi přítomnými byli například manželé Brzobohatí, Václav Neckář s bratrem Janem, Marta Kubišová, Jiřina Bohdalová, Martin Dejdar, Barbora Špotáková, Naďa Urbánková, Tereza Kostková, Jiří Krampol s manželkou, Dana Morávková, Richard Genzer s partnerkou, Josef Laufer, Eva Pilarová či expřítelkyně Gotta Martina Formanová. Nechyběla ani zpěvačka Lída Nopová, která Gotta devět let doprovázela při vystoupeních, zpěvákova tisková mluvčí Aneta Stolzová a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský.

„Na narozeninovou oslavu se moc těším, už jsem ani nespal. Celé to bude pro mě překvapení. Není tam nic, co bych znal ani náznakem,“ řekl Karel Gott před samotným vstupem na svůj narozeninový večírek.

Hodinu před začátkem akce vyděsila přítomné fotografy a novináře přijíždějící houkající sanitka. Podle informací se lehce poranil člověk z personálu připravujícího oslavu. Ta začala v devatenáct hodin dvouapůlhodinovým programem, který si pro Karla Gotta připravili jeho přátelé a kolegové z branže.

Mnoho gratulantů přineslo oslavenci i přes zákaz uvedený na pozvánce dárky. Ty byly často v podobě občerstvení. Například Ilona Csáková donesla gratulantovi dort, domácí paštiky a chléb. Hana Zagorová a Štefan Margita přišli s tajemnou obálkou v ruce, Karel Vágner donesl velkou lahev rumu. S originálním dárkem překvapila Gotta i Lucie Bílá, která pro něj vlastnoručně vyrobila přívěsek svatého Kryštofa určený na cesty.

„Přeji mu hlavně zdraví a aby si dnešní den užil a neměl z toho trému. Vím, že dneska trému má, říkala to Ivanka. Všichni jsme tu dnes pro něj,“ vzkázala Gottovi Lucie Bílá, kterou na akci doprovázel její partner Radek Filipi.



„Je to člověk, který naši zemi udělal na mapě mnohem větší. Pokud si něco zaslouží, tak je to nejen respekt, ale i klid, pohodu a zdraví,“ popřál zpěvákovi k narozeninám Mikolas Josef.



„Co můžete přát mistrovi. Hlavně, aby se mu splnilo to, co si on sám přeje. To je nejdůležitější,“ míní Jaromír Jágr. Hokejista také prozradil, že jeho nejoblíbenější písní od Karla Gotta je Být stále mlád.



„Popřeji mu hlavně pevné zdraví, aby měl okolo sebe stále skvělé lidi a aby byl šťastný. Když je šťastný Karel, tak jsme i my všichni okolo. Karel je jen jeden. Neznám větší ikonu v České republice, než je Karel Gott,“ řekla na adresu oslavence zpěvačka Monika Absolonová, kterou doprovázel partner Tomáš Horna.

Na večeru plném překvapení nechybělo mnoho hudebních vystoupení, slavnostní přípitek ani dort. V pozdějších hodinách se ve venkovních prostorách divadla konala zahradní party spojená s grilováním. Večerem provázel jako již tradičně Libor Bouček, který moderuje všechny zpěvákovy soukromé akce a koncerty.

Karel Gott zahájil oslavy osmdesátin již počátkem týdne, kdy pokřtil se svou třináctiletou dcerou Charlotte Ellou novou kompilaci tří stovek svých největších hitů.

Gottovo jubileum měl původně doprovázet narozeninový koncert v pražské O2 areně. Zpěvák ho však před časem zrušil, jeho mluvčí Aneta Stolzová to zdůvodnila Gottovou oslabenou imunitou. Zpěvákovo životní jubileum však bude doprovázet autobiografická kniha, která vyjde do konce roku.



