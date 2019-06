Karel Gott zahájil oslavy osmdesátin. S dcerou pokřtil svou kompilaci hitů

Tyto písně se objevují na dvou kompletech Největší hity 1964-2019 a Singly - 300 písní z let 1962 - 2019, které vycházejí u příležitosti blížících se osmdesátin Karla Gotta, které připadají na 14. července. „Na výběrech není jediná píseň, ke které by mě někdo někdy donutil,“ uvedl Gott na setkání v Rádiu Impuls, kde pokřtil obě kolekce mapující bezmála šest dekád jeho hudební kariéry.

Tři stovky písní na kompilaci singlů z let 1962 až 2019 považuje Gott za unikát. Těžké bylo prý rozhodování, který singl se na výběru neobjeví. „Největší pocta je v tom, že jich mohlo být ještě víc. Na to jsem velmi pyšný a dodává mi to odvahu do dalšího hledání. Stále něco hledáme a lovíme a v tom lovu je radost, že se všechno nedá naplánovat. I zkušení lidé od firmy se domnívají, že už všechno vědí, ale nikdy nevíme přesně, co může mít úspěch u publika,“ poznamenal.

V obou kolekcích se nachází aktuální hit Srdce nehasnou, který pro Gotta a jeho dceru Charlottu Ellu složil Richard Krajčo. „Vždycky jsem si myslel, že s Richardem Krajčem si nebudeme rozumět, protože má jiný styl a je takový kritický. A najednou jsme to zkusil a s mojí ženou jsme ho požádali, aby pro mě něco napsal. A dopadlo to tak, že videoklip má přes sedm milionů zhlédnutí. To neuvěřitelné číslo hovoří samo za sebe,“ řekl Gott.

Zpěvák uvedl, že za své úspěchy vděčí vedle pěveckého talentu určité přizpůsobivosti, ale zároveň schopnosti udržet si svoji linii. „Rychle jsem se naučil německy, protože se držím hesla, že ‚jdeš-li do města, přizpůsob se jeho zvyklostem‘. Takže když jsem jel třeba do Japonska, uváděl jsme si svoje písničky v japonštině, což tamní publikum ocenilo,“ podotkl.

Gottovo jubileum měl původně doprovázet narozeninový koncert v pražské O2 areně. Zpěvák ho však před časem zrušil, jeho mluvčí Aneta Stolzová to zdůvodnila Gottovou oslabenou imunitou. Zpěvákovo životní jubileum ale bude doprovázet autobiografická kniha, která vyjde do konce roku.

Nejpopulárnější český zpěvák v posledních letech zápasí se zdravotními problémy. V roce 2016 bojoval s nádorovým onemocněním. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit a začal se vracet na scénu.

Příští měsíc vystoupí na 27. ročníku festivalu Benátská!, který se koná v Liberci od 25. do 28. července. Koncertem majitele 42 Zlatých a Českých slavíků první den festivalu vyvrcholí. „Ještě sice nemám přesný seznam písní, které zde budu chtít zpívat, ale určitě vyberu takový repertoár, kterým, věřím, návštěvníky potěším,“ uvedl Gott, který na podobné akci poprvé vystoupil v roce 2014 na festivalu Rock for People v Hradci Králové, který navštívilo přes 20 tisíc lidí. Předloni zase zazpíval na festivalu Topfest ve slovenských Piešťanech, loni na SázavaFestu ve Světlé nad Sázavou.



Gott, který je vedle Česka oblíbený v Německu, loni v pražské Malostranské besedě pokřtil své nové album Ta pravá. Nahrávka je mixem popové klasiky a standardů, které chtěl natočit už dříve. Jedinou českou skladbu na desce napsal Marek Ztracený. K titulní písni vznikl klip v režii Martina Paseckého. Nyní má přes pět milionů zhlédnutí na YouTube, největší v kategorii 24 až 34 let. „Mladé publikum má dobrou orientaci a dobrý vkus. Nemusí se na mě při tom dívat. Pro nás je tento úspěch další výzva a rána těm, kdo čekali, že Karel Gott je zpěvákem jen jedné generace a jedné éry,“ řekl tehdy ČTK Gott.