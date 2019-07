Milý Karle, jsi jen jeden! Známé tváře přejí Gottovi k osmdesátinám

Jitka Zelenková

Jitka Zelenková a Karel Gott na snímku ze 70. let Karel Gott a Jitka Zelenková na předávání cen Legenda Nočního proudu v roce 2008

Karel Gott před pár dny zveřejnil na sociálních sítích fotku ze své dovolené u moře a nazval ji Stařec a moře. A to je přesně jedna z vlastností, které si u něj cením. Má skvělý smysl pro legraci a dokáže si ji dělat hlavně sám ze sebe. To neumí každý. A zdaleka to není všechno. Byl to právě Karel, koho jsem léta pozorovala a od koho jsem se učila řemeslo.

Stokrát si můžeme říkat, že každý je nahraditelný, ale není to pravda. Karla za celé ty roky nikdo nenahradil, nikdo ani nedorostl do jeho kvalit! Karel Gott zkrátka byl, je a bude jedinečný a my máme to štěstí, že jsme jeho současníci a jsme toho fenoménu svědky. Milý Karle, všechno nejlepší!