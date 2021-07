Dojali jste mě a rozplakali, napsala Ivana Gottová fanouškům zpěváka

„Milí Karlovi příznivci! Děkuji vám vřele za vaše nádherné a srdečné ohlasy na manželovu autobiografii Má cesta za štěstím a také na video, které jsme včera zveřejnili na YouTube. Četla jsem všechny zprávy a komentáře a najednou jsem konečně pocítila velkou úlevu. Že práce a ohromné úsilí, které manžel do knihy vložil, nejen se mnou, ale i s dalšími, již se na ní podíleli, už teď jsou vámi oceněny. A to jste autobiografii určitě ještě nestihli přečíst celou,“ napsala ve čtvrtek Ivana Gottová na sociálních sítích.

„Dojali jste mne a rozplakali! Děkuji vám všem i celému týmu lidí, kteří mne podpořili na cestě knihu vydat. Těším se na další vaše reakce a fotografie, vaše Ivana,“ dodala.

Autobiografie Krala Gotta Má cesta za štěstím vyšla 14. července v den zpěvákových nedožitých 82. narozenin. Ivana Gottová se rozhodla pro netradiční formu křtu. Přátelé Karla Gotta jako Jiří Bartoška, Oldřich Kaiser, Vojtěch Dyk, Miroslav Donutil, Michal David, Karel Šíp, Jiří Macháček a Richard Krajčo přečetli vybrané pasáže z knihy.

Moderátor Libor Bouček, který je přítel Gottovy rodiny, propojil všechna videa osobitými komentáři. Celé půlhodinové video zveřejnili 14. července na YouTube kanálu Supraphonu.



„Kdyby šlo vše dle našich přání, zažili bychom nyní milý křest, kde by s vámi sám autor s radostí, ochotou a vstřícností sobě vlastní probral všechny okolnosti vzniku i tvorby knihy Má cesta za štěstím. Po křtu bychom zase my rádi jemu připili na život, protože by slavil 82. narozeniny. Bohužel takovou možnost nemáme a mít už nebudeme,“ stojí v společném prohlášení Ivany Gottové a Libora Boučka.

„Proto jsme se rozhodli knihu, která byla jeho srdeční záležitostí, vyslat mezi vás symbolicky v den jeho nedožitých narozenin 14. července. Aby i letos byl tento den dnem výjimečným. Víme, že náš Karel by měl z tohoto videa velkou radost, a doufáme, že potěší i vás, jeho příznivce. Ať se vám Má cesta za štěstím líbí!“

Autobiografie Karla Gotta obsahuje na téměř 700 stranách zhruba 1 800 fotografií a jiných obrazových a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny. Zpěvák se na sklonku hvězdné kariéry rozhodl zrekapitulovat svůj výjimečný životní příběh. Knihu dokončil ještě za života a intenzivně též pracoval na obrazové dokumentaci až do posledních dnů.



Otevřeně hovoří o soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud z různých důvodů zahaleny rouškou tajemství.

Jeho vzpomínky sahají až do nejútlejšího dětství, vyprávějí o rodičích i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osobních zálibách, k nimž patřilo už v klukovských letech zejména malování. Je v inventuře svého osudu sebekritický i mimořádně upřímný, především v závěrečných kapitolách, v nichž popisuje těžké období zápasu se zákeřnou chorobou.