Karel Gott zrušil velkolepý koncert ke svým 80. narozeninám

Vždy se snažil dostát svým slibům, a i když byl nemocný, na pódium dorazil a zazpíval plejádu svých hitů. Ani tato skutečnost však mistrovi nedovolí, aby si zahrával se zdravím. S těžkým srdcem musel koncert v O2 areně, který byl plánován na 14. června tohoto roku, zrušit.

„Oslabená imunita panu Gottovi nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to ideálně představoval a jak je jeho zvykem,“ řekla iDNES.cz manažerka Karla Gotta Aneta Stolzová.

Rozhodnutí to nebylo pro zpěváka vůbec jednoduché. „Proto se po dlouhém rozmýšlení a na základě konzultací s lékaři rozhodl již nyní zrušit červnový koncert k jeho jubileu. Nechce totiž zklamat své příznivce tím, že by hrozilo odložení koncertu těsně před jeho konáním. A dále nechce blokovat pracovní program svým kolegům, které v průběhu podzimu oslovil s přáním, aby se koncertu zúčastnili a zapojili se do programu, podobně jako u předešlých kulatin. Pan Gott se bude snažit dostát doposud potvrzeným závazkům,“ dodala Stolzová.

Nejpopulárnější tuzemský zpěvák v posledních letech zápasí se zdravotními problémy. Před dvěma měsíci zrušil kvůli akutnímu respiračnímu onemocnění vystoupení na Galavečeru hvězd v Plzni. Loni v únoru strávil téměř dva týdny kvůli silné chřipce ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Kvůli nemoci nemohl tehdy vystoupit na plese v Českých Budějovicích a na Česko-Slovenském plese v pražském Obecním domě.

Zpěvák předloni oslavil 60 let na hudební scéně. V roce 2016 bojoval s nádorovým onemocněním. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit a začal se postupně vracet na scénu.

Karel Gott, který je vedle Česka oblíbený v Německu, se v závěru roku 2017 stal po dvaačtyřicáté mezi zpěváky vítězem ankety popularity Český slavík. Loni v pražské Malostranské besedě pokřtil své nové album Ta pravá.