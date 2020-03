Kniha, za niž žádal omluvu Karel Gott, už není soudně zakázaná

Soudkyně obvodního soudu Šárka Malíková Petříčková chtěla vést řízení o ochraně osobnosti dál bez ohledu na to, že žalobce, který se domáhal omluvy, zemřel. Plánovala počkat na výsledek dědického řízení, aby zjistila, kdo se stane Gottovým procesním nástupcem. Nadřízený soud ji ale upozornil, že to není možné.



„Smrtí člověka, o jehož osobnost se jedná, zaniká právo na ochranu osobnosti včetně práv plynoucích z porušení tohoto práva,“ připomněla předsedkyně senátu Veronika Křesťanová z Městského soudu v Praze. Otázka, kdo bude dědicem Karla Gotta, je podle ní v tomto sporu bezvýznamná, protože zpěvákovo právo na případnou omluvu přestalo po jeho smrti existovat.

„Osobní pocit, že já se cítím dotčená, nemůže nikdo zdědit,“ vysvětluje advokátka Jana Rejžková, která ve sporu zastupovala autora knihy a novináře Jiřího Krušinu.



Jiná by byla situace, pokud by se Gott soudil s úřadem (orgánem veřejné moci) a domáhal by se satisfakce v penězích. Pak by jeho dědicové mohli ve sporu pokračovat.



Karel Gott podle advokáta nechtěl, aby se kniha prodávala (červen 2018):



Zpěvák vedl spor o omluvu jak s autorem knihy Krušinou, tak s nakladatelstvím Narfi, které publikaci vydalo. „V projednávané věci se žalobce domáhal omluvy a zdržovací povinnosti, to jest nároků vázaných výlučně na osobu žalobce. Jelikož v průběhu řízení žalobce ztratil způsobilost být účastníkem řízení, jedná se o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soudu proto nezbylo než řízení zastavit,“ rozhodla soudkyně Malíková Petříčková. Její usnesení, které má redakce iDNES.cz k dispozici, je pravomocné od poloviny března.

Sporná vzpomínková kniha vyšla v roce 2016. V prosinci téhož roku ji soud na návrh Gotta předběžným opatřením zakázal vyrábět, prodávat, nabízet k prodeji či propagovat. To teď už neplatí. Kniha se tak může vrátit do obchodů.

„S tím, že je řízení pravomocně zastavené, padá i předběžné opatření, které souviselo s tímto sporem, a výsledkem je, že ta kniha se může dál vydávat a prodávat,“ sdělila iDNES.cz Krušinova advokátka Jana Rejžková.

Právní zástupce nakladatelství Narfi Marek Nemeth na dotaz, zda se kniha znovu objeví na pultech, nechtěl odpovědět. „Když si uděláte právní rozbor toho, co víte...,“ naznačil a dodal, že nebyl zbaven povinnosti mlčenlivosti.



Ve skladu zůstaly stovky neprodaných kusů a je pravděpodobné, že o ně bude mezi Gottovými fanoušky zájem. „Je to kniha s příběhem. Myslím, že bude mít velkou cenu,“ myslí si advokátka Rejžková.

Advokát Petr Ostrouchov, který zastupoval Karla Gotta, je z přístupu soudu zklamaný. „Je smutné, že soud nedokázal věc rozhodnout ani tři roky po podání žaloby. V řízení postupoval neefektivně, jednotlivá jednání nařizoval (se značnými časovými odstupy) vždy k výslechu jediného svědka, místo toho, aby všechny svědky předvolal najednou. Opakovaně jsem soud žádal, aby postup ve věci byl rychlejší, což se bohužel nepodařilo. S paní Gottovou nyní vyhodnotíme, zda v ochraně práva Karla Gotta porušeného vydáním knihy bude pokračovat ona, k čemuž má ze zákona právo,“ sdělil iDNES.cz.

Rozhovor s autorem knihy a novinářem Jiřím Krušinou (červen 2018):



Karlu Gottovi v knize vadily některé uveřejněné historky a více než deset fotek, na kterých byl zachycen například po vystoupení v šatně, v limuzíně nebo ve vypůjčeném domácím oděvu. Jeho právní zástupce tvrdil, že fotografie byly pořízeny bez vědomí klienta, který navíc k jejich publikování nedal souhlas.

Autor knihy a zpěvákův dlouholetý spolupracovník Jiří Krušina byl žalobou překvapený. U soudu trval na tom, že fotografie pořizoval vždy s vědomím Karla Gotta.

„Kdybych cítil nějaké pochybení, tak bych jeho žádosti (knihu stáhnout) vyhověl, ale opravdu nemám uvnitř svého srdce pocit, že bych něco udělal špatně. Fotky nikdy nevznikaly ve stylu paparazzi. To bych se styděl a taky bych po boku pana Gotta nemohl dlouho fungovat. Vždycky vznikaly s jeho souhlasem a vědomím,“ uvedl Krušina.