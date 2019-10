VIDEO: Karel Gott bavil Jiřinu Bohdalovou imitací premiéra a prezidenta

Jiřina Bohdalová našla mistra Jana Nováka, který měl na starosti Mistra, jak Gottovi později přezdívali. Zpěvák se původně vyučil v ČKD na elektromontéra. Ovšem už během učňovských let se věnoval hudbě a zpěvu.

„Můj tatínek si moc přál, abych dělal nějaké řemeslo. Zpívat si prý k tomu můžu ve volných chvílích,“ přiznal v minulosti Karel Gott.

„U nás už byl vyučený, platilo se mu šest korun na hodinu. Abych poctivě řekl, on se neurazí, tou elektrikařinou by nikdy tak neprorazil, jako prorazil zpěvem. Nějakou velkou akci, aby mu tam někdo dal motorek, aby ho převinul, tak to jsem ho vážně neposílal,“ zavzpomínal Jan Novák s tím, že jako elektrikář by se Gott neuživil.

V pořadu, jehož reprízu Prima odvysílá jako speciální vzpomínku v sobotu, zpěvák předvedl i smysl pro humor a nadání imitovat známé lidi. Už na škole rád předváděl Vlastu Buriana. V Zrcadle tvého života, kam dorazili i jeho kolegové a také spolužák Josef Krajník, se kterým Gott seděl v jedné lavici, imitoval herce Oldřicha Nového i politiky. Konkrétně premiéra Viliama Širokého a prezidenta Antonína Zápotockého.

„Nedovolíme nikomu strkat svůj svinský rypák do naší socialistické zahrady,“ řekl zpěvák hlasem druhého dělnického prezidenta Československa, čímž náramně pobavil Jiřinu Bohdalovou.