Karel Gott skončil se zánětem dýchacích cest v nemocnici

Karla Gotta přivezli s potížemi do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí minulou středu. Od té doby ležel na interně, kde znovu dostával podpůrné kapačky, aby se jeho tělo dokázalo s dalším respiračním onemocněním rychleji vyrovnat, píše Blesk.



Zpěvák putoval do nemocnice jen krátce poté, co se minulou neděli vrátil z pobytu ve Špindlerově Mlýně. Doktoři ho přitom varovali, že se má v mrazivých a studených dnech zdržovat venku minimálně. Zpěvákova mluvčí Aneta Stolzová Blesku o víkendu potvrdila, že Gott byl již z nemocnice propuštěn do domácí léčby.

Kvůli zánětu dýchacích cest, který ohrožuje průdušky a plíce, byl zpěvák hospitalizován také v listopadu minulého roku. Lékaři drželi Gotta vzhledem k oslabené imunitě v karanténě. Směl k němu jen vybraný personál a manželka Ivana. Gottův management zrušil dočasně jeho pracovní program.

V listopadu 2015 diagnostikovali lékaři Karlu Gottovi zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, takzvaný Non-Hodgkinův lymfom. Gott okamžitě zahájil cílenou onkologickou léčbu a zrušil všechny své naplánované koncerty. Po šesté chemoterapii ukázala následná vyšetření, že nádorové onemocnění zcela vymizelo.