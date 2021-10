Premiéra filmu Karel byla plná hvězd. Nechyběla Ivana Gottová s dcerami

Pro Ivanu Gottovou s dcerami Charlotte a Nelly byla odkládaná premiéra filmu Karel první velká akce od smrti zpěváka.

„Ráda bych poděkovala mým dcerám za jejich odvahu a statečnost a za to, že nám dovolily natáčet a pustily si Olinku Malířovou Špátovou do našeho soukromí. Teď jsou k sobě příliš kritické a věřím, že jednou ocení a pochopí, že je to krásná vzpomínka na tatínka,“ řekla před promítáním Ivana Gottová s tím, že by byla nerada, kdyby lidé z kina odcházeli uplakaní. „Karel by si určité nepřál, abyste smutnili, chtěl by, aby to byla oslava života a hlavně, aby to nebyla nuda, jak rád říkal.”

Na film přišla i Gottova druhá dcera Lucie Kovaříková, díky níž byl zpěvák dvojnásobným dědečkem.

Dominika Gottová, která se s rodinou otce nestýká a žije ve Finsku, na premiéru nedorazila. Až na jednu fotografii a záběry ze zpěvákova pohřbu ani nefiguruje v dokumentu, protože si to nepřála.

„I kdybych byla na premiéru pozvána, nepřišla bych, jelikož jsem byla při natáčení filmu podvedena a bez mého vědomí jsem byla snímána během mého posledního setkání s otcem v létě roku 2019,“ vzkázala novinářům před premiérou.

10. září 2020

Mezi pozvanými hosty na premiéře celovečerního dokumentárního filmu nechyběly známé tváře jako Jitka Zelenková, Felix Slováček, Karel Janeček, Lucie Bílá, Michal David, Vendula Pizingerová, Dagmar Havlová, Heidi Janků a další.



„Byl báječný člověk, dlouhověký kamarád. Vynikající umělec. Člověk s humorem. Nezkazil žádnou legraci. Ráda na něj vzpomínám, protože jsme spolu zažili mnoho let společné práce,“ zavzpomínala na Karla Gotta zpěvačka Helena Vondráčková.

„Skromný člověk, ale přitom taková hvězda, legenda. Byl fantastický, milý a s každým se zastavil na slovo a nedělalo mu to problém, na nic si nehrál. Byl úžasný, skromný člověk, neustále s dobrou náladou. Pak si samozřejmě vzpomínám na předávání Slavíků. Seděla jsem v hledišti, on si přebíral cenu a pokaždé měl vtipné proslovy,“ řekla moderátorka Lucie Borhyová.

Ivana Gottová a její dcery Charlotte a Nelly (Praha, 4. října 2021)

Snímek režisérky Olgy Malířové Špátové měl ve Slovanském domě předpremiéru loni 18. září, kdy oficiálně zahájil filmový festival Febiofest. Premiéra byla poté odložena kvůli pandemii koronaviru. V kinech bude film od 7. října.



„Karel říkal: Nesmutněte. Ale je mi líto, že tady není. On se na to těšil, ten film bral opravdu velmi vážně. Celý rok se mnou nadšeně pracoval, každou scénu prožíval. Toužil, aby ten film byl krásný, autentický,“ prozradila režisérka Olga Malířová Špátová.

Víc než dvouhodinový snímek Karel obsahuje řadu málo známých archivních materiálů a zazní v něm i mnohé Gottovy hity. Během natáčení vzniklo mnoho vzácných filmových záběrů, dát snímku výslednou podobu byl proto náročný úkol. Tvůrci museli nakonec začít vyřazovat i ty sekvence a záběry, s nimiž původně pro film napevno počítali. „První střih měl přes sedm hodin,“ podotkla Špátová.

Cílem režisérky bylo zachytit autenticky Gotta jako fenomenálního zpěváka, malíře, ale zároveň milujícího manžela a otce. Film však nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a jeho úspěchů. Režisérka nechtěla, aby byl snímek příliš dlouhý, aby dodržela přání hlavního aktéra. „Náš film nesmí být nuda,“ říkal jí během natáčení Gott.

1. října 2021

Karel Gott zemřel 1. října 2019 ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let.

Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v paláci Žofín, kam 11. října přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s Gottem rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku.

Špátová natočila třicet autorských filmů, za které získala ceny na domácích a zahraničních festivalech. Například film Dobře placená procházka ’07, za nějž získala Grand Prix Vojtěcha Jasného. Fenomén Gott (2009) se stal nejsledovanějším televizním filmem roku, Oko nad Prahou (2010), který vyhrál hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě. Natočila dva klipy k písním zpěvačky Anety Langerové, oba získaly cenu Anděl.