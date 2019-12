VIDEO: Rodina Karla Gotta stihla připravit zpěvákův hrob před Vánocemi

Na konci října vdova po Karlu Gottovi Ivana oznámila, že na přání zpěváka bude místem jeho odpočinku hřbitov na pražských Malvazinkách.

„Přál si odpočívat tam, kde prožil velkou část svého života, kde to měl rád a kde se cítil doma. Věřím, že vy, kteří jste ho měli rádi, si cestu k němu vždy najdete,“ uvedla v prohlášení na oficiálních stránkách Karla Gotta.

Hřbitov Malvazinky, kterému se říká i Smíchovský hřbitov, se nachází v páté pražské městské části. Patří mezi největší v Praze a leží na západním okraji Smíchova, zhruba kilometr od Gottovy vily na Bertramce.

Ze známých osobností jsou zde pohřbeni prezident Antonín Novotný, spisovatelé Ondřej Sekora a Egon Bondy, divadelní režisér Petr Lébl, herci Ferenc Futurista a Antonie Nedošinská nebo hudebník ze skupiny The Plastic People of the Universe Milan Hlavsa.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí.



O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s Gottem rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku. Zpěvákovy ostatky pozůstalí nechali převézt do motolského krematoria ke zpopelnění.