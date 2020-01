Kokain je fenomén současnosti, někde je už jako víno, míní Kapitán Demo

S jakými pocity jste začal rok 2020?

Ještě se probouzím z toho všeho. Rok 2019 byl hodně intenzivní. Těším se na všechno, ale jsem ještě ve fázi spícího medvěda. Nic neřeším, ale pomalu se začíná plnit diář.

Jiří Burian je oproti Demovi spořádaný táta. Chtěl byste hodně dětí, nebo je vaše skóre finální?

To je otázka! Já bych samozřejmě chtěl ještě víc dětí, když příroda dá. Nechme to téma otevřené. Bohužel, nebo bohudík, ty děti nerodím já. To nezáleží na mě. Moje žena se na to už moc netváří, už toho bylo hodně. Tak uvidíme...

Jak nejraději trávíte čas se svými dvěma syny?

Asi u moře nebo na fotbalovém turnaji. Nebo v posteli, když koukáme na nějakou pohádku.

Uvědomují si, co děláte, a fandí vám?

Jo, jo. Zpívají si písničky, stále mi doporučují nějaká témata pro Dema. Třeba rituál mého mladšího syna, který kadí a pak na mě volá: Hotovó! Že už to mám jít obstarat. Proto bude závěrečná píseň na dětském albu Kapitána Dema Hotovo. Vysamplovaný syn a jeho hulákání tohoto slova. Celé album vychází letos na Den dětí. Děti mi byly velkou inspirací.

Co vás vedlo k nápadu udělat dětské album?

Ta idea vznikla ze strany Giviho Krosse, kolegy z Demo crew. A protože máme cílovou skupinu od malinkých dětí po starší lidi, tak jsme hrozně moc chtěli udělat něco vyloženě pro ty děti. Fandíme rodičům, kteří vodí na vystoupení své potomky, mají na to koule. Jsou otevření, není to sterilní výchova a je to právě i pro ně. Nakonec to album není jen pro děti, ale pro všechny, kteří se cítí být dětmi.

Máte přehled, jaký segment posluchačů poslouchá Dema a jaký Southpaw?

Jak říkám, cílovka Dema je pět až sedmdesát pět. Jsou to lidi, kteří mají smysl pro humor a chtějí něco jinak. Potom ti, co se chytli jenom na Zlatíčka, přijdou na koncert a koukají, co se tam děje. Že Demo není jenom „One Hit Wonder“, a nakonec si to užíváme všichni. Southpaw je úplně jiná emoce. To je romantická, melancholická nálada a tam jsou to citliví lidé, kteří mají rádi indie a tento druh hudby.

Southpaw je vaše srdcovka, bude tento projekt pokračovat i nadále?

Určitě ano. Teď zrovna chystáme vydat album, které už dlouho slibujeme. Finalizujeme a dotáčíme poslední zpěvy. Když to dopadne, vyjde už 1. dubna. Na digitální platformy momentálně vydáváme všechna naše minulá alba.

Southpaw Kapitán Demo

Jak jsou vyvážená vaše vystoupení – Kapitán Demo versus Southpaw?

Je to úplně jiná přihrádka, jiná práce. Ke každému projektu přistupuji úplně jinak, s čistou hlavou. U Southpaw vystupuji s kytarou a zpívám anglicky, je tam kapela, tlak, dobrá energie. Když jsem Demo, tak je to prostě komedie.

Proč je vlastně Kapitán Demo marnivý tlouštík posetý zlatem?

To tak vzniklo, úplně přirozeně. Ten jeho objem je schválně takový, má odrážet zrcadlo společnosti. Ta velká koule a ty zlaté řetězy jsou jeho značkou, i když to z určitého pohledu nemusí být in, spíše je in mít kérky, „bejt racheťák“. Ale nám to nevadí, k němu se to hodí a hezký je, že ta postava budí na jednu stranu respekt a na druhou stranu smích, což jsme přesně chtěli.

Videoklip Manpower jste natáčeli v exotice a ve vrstvených kostýmech, ve kterých bylo vedro. Nějaká veselá historka z natáčení?

Moc veselých jich nebylo. Bylo to šílený, já měl do toho strašnou rýmu. Rýma v Africe! Bylo to zajímavé v tom, že jsme pracovali s Masaji. Byli jsme tam i na párty. A ten resort byl úplný ráj.

Kapitán Demo Rock for People 2018

Kapitán Demo využívá hodně referencí na drogy. Je podle vás Česká republika prošňupaná?

Jako všechny. Kokain je největší fenomén současnosti. Nenápadný fenomén, který je někde už jako víno. Zrovna včera jsme to řešili s přáteli. Co budou ty lidi dělat za deset let? My děláme i protidrogovou kampaň Say No To Čára!, což je taková komediální kampaň. Ale na druhou stranu, když je nějaká vážná věc, tak je dobré si z toho udělat legraci. Každý to tají, skrývá.

Na našem křtu ve VIPce se šňupal vzduch, ve šňupací místnosti. Jmenovalo se to „Malá, hrozná, žádná“, a kamera za plentou snímala všechny přítomné a promítala je na televizi před lidmi. V prosinci jsme na koncertě ve Fóru Karlín měli zákaz kokainu a mobilních telefonů. Mně se líbí dělat si srandu z věcí, co si to zaslouží, a z lidí, který si to zaslouží.

Kdyby se někdo chtěl potěšit kulturním zážitkem, tak kdy a kde jít na Dema?

Turné Poprvé v Čechách odstartovalo ve Fóru Karlín a pojede až do léta, kde budeme na Colours of Ostrava. Takže se do té doby určitě někde potkáme. Stačí sledovat sociální platformy.