Koupil jsem od Feriho licenci na vlastní nařízení, říká Kapitán Demo

Dnes se tady koná pop-up Kapitána Dema. Co to vlastně znamená?

Demo: Už před nedávnem jsme ohlásili, že odcházíme z rapu do popu. Takže jsme udělali pop-up takovou slavnost, abychom oslavili náš příchod do popu, dropli jsme tady nový merch (fanouškovské oblečení apod.) A taky se chceme rozloučit, než to zase bude lepší a budeme moci hrát velké show. Všechno můžete vidět na kapitandemo.cz, to jsem chtěl říct, bráško.

Má Demo Crew našetřeno na druhou vlnu covidu?

Demo: Druhou vlnu svetrů? My máme ještě každej čtyři miliardy na účtě. Jsme členové magnificent four, čtyři miliardy, takže my jsme samozřejmě v pohodě. Ale je mi líto národa a lidí, kteří se živí jenom muzikou. Takže jsem se rozhodl, že budu muset prodat jednu helikoptéru nebo dvě lamba, abych také nějak přispěl a poslal to na dobrou věc.

ProGram: Jediná druhá vlna, co nás čeká, je druhá vlna úspěchu. Protože jsme zaznamenali obrovskou vlnu úspěchu v rapu, tak jsme odešli. Takže nás čeká obrovská vlna úspěchu v popu.

Modlíte se k druhé vlně úspěchu?

Givi Kross: Já se nemodlím od té doby, co mě už pustili z vězení.

Otočením kouzelného prstenu, který mi Demo posvětil, jsme se a la Arabela teleportovali do jiné komnaty. Tady navrhujete nějaké oděvy?

Demo: To je stanice s merchem. Máme tady mikiny ADHD, vynalezli jsme speciální prostředek proti vosám, který se jmenuje DEMOlit.

VIDEO: KAPITÁN DEMO – ADHD:

Máte písničku Vosy, ano...

Givi Kross: DEMOlit brácho, vosy jsou ty nejhnusnější zvířata na světě. Woski sa najdrozse zwierzeta na swiece (nápis v polštině).

ProGram: My jsme zjistili, že v Polsku mají také problém s vosama.

Aha. Kapitán Demo vydává své vlastní zákazy, stejně jako vláda. Protože on sám je vlastně prezident.

Demo: Přesně tak, bráško. Já mám důležitý informace, a už jsem si koupil licenci od Dominika Feriho, abych také mohl ohlašovat důležité věci, jako že si třeba nemůžu ve čtvrtek čistit zuby…

Givi Kross: Neřekneme, za kolik koupil tu licenci brácho, aby lidi nezáviděli Dominikovi.

Proč nesmíme používat jméno ministra zdravotnictví a říkat to, co se bude konat?

Demo: Víš, to je takový cvičení vlastně. Protože já si myslím, že si tvořím vlastní pravidla a kolem mě lidi nesmí používat tyhle slova, aby se nestali součástí toho kolotoče a udrželi si čistou mysl, když ráno snídají.



Vy už do konce roku nebudete mít žádné vystoupení v Praze. Proč? Chystáte se někam?

Demo: Ano, chystáme se do Ulánbátaru, na naší farmu. Pak na Miami a do Pruska, kde budeme odpočívat a užívat si peněz a hodně meditovat, dělat takové věci a potom v příštím roce už zase…

Givi Kross: Já budu na farmě pěstovat topinambury. Topinambur, to je nový zlato brácho.

A co váš producent Jiří Burian, nebude teď do konce roku bez práce?

Demo: Né, bráško, ten je rád, ten má práce dost a všechno v pořádku.

ProGram: Jiří Burian žije z tý Vosy, víš? Za ty Vosy.

Řekni mámě, ať ti koupí Bentley. To je název aktuálního alba Kapitána Dema. Kdo z vás už to mámě sám řekl?

ProGram: Já jsem mámě koupil Bentley.

Jakou filozofii musíme mít, abychom byli jako Kapitán Demo?

Demo: Hele, my to máme jako jasný. Otevři mysl, jako klíče samozřejmě taky prodáváme. Otevři mysl a mluv za sebe. To znamená takhle tady tím směrem. (Ukazuje za sebe.) A hlavně zůstaň pozitivní a negativní a buď sám sebou.

ProGram: Já ti jenom přiblížím tu mentalitu. To je, jako kdybys přečetl životopis Che Guevary, ale zároveň si každé čtyři stránky přečetl jednu stránku z životopisu Michala Horáčka. A to máš potom Dema, plus přidej miliardu.

Giviho se zeptáme, kterou skladbu z aktuálního alba Kapitána Dema by si všichni měli pustit.

Givi: Bráško, já myslím, že by si všichni měli pustit… Co máme nejradši brácho?

No Vosy přece!

Givi: Vosy jsou jasný.

ProGram: Já myslím, že by si lidi měli začít pomalu naposlouchávat Ducati, protože to bude další singl, ale já jsem to neřekl.

Takže další singl a určitě i velkolepý klip. Kolik hodláte investovat do videoklipu?

ProGram: Kolik stojí jedna Ducati?

Demo: No právě že hodně. My jich nejdříve musíme koupit hodně do toho klipu a potom zaplatit všechno kolem toho a my jsme známí tím, že kamarádi těhle dvou kluků dělají skvělý klipy, tak doufám, že zase udělají jeden skvělý klip pro nás, myslím, že se budete mít opravdu na co těšit, protože my se máme na co těšit a Ducati forever.

Do které země byste nejraději utekli, kdyby v Čechách už nadále nešlo existovat a tvořit kulturu?

Givi Kross: Burkina Faso, brácho.

Demo: Mezopotámie, určitě.

ProGram: Já bych určitě začal znovu zvažovat tu Ugandu. Já jsem jí od něj dostal před dvěma rokama k Vánocům. Celou tu zem mi Demo koupil.

A hladomor tam už není?

ProGram: Já tam zatím nejel, já nevím, co tam je a není.

Má sebejistý Demo nějaké slabiny?

Demo: Mám slabiny. Stejně jako kůň. Jsem jenom člověk. I když tak občas nevypadám.

Koho na české hudební scéně respektujete?

Demo: Respektuju všechny zvukaře, techniky, osvětlovače, kluky z ochranky, hasiče, zdravotníky a uklízečky.

Čeho by byl Kapitán Demo dobrý ministr?

Demo: Ministr refrénů.

Favorit, nebo Mercedes?

Demo: Mercedes je můj favorit.