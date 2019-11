Přejmenuji se na Miliardáře a budu kandidovat na prezidenta, vyhrožuje West

„Až budu v roce 2024 kandidovat na prezidenta Spojených států, vytvořím pro všechny mnoho nových pracovních pozic,“ řekl Kanye West v diskuzi s diváky na festivalu inovací Fast Company Innovation Festival, za což ho publikum odměnilo smíchem.



„Nevím, čemu se smějete. Sice čtete titulky typu ‚Kanye se zbláznil‘... Ale pravda je, že každý třetí Afroameričan dnes sedí v base. A mnohé slavné hvězdy jsou také dobrovolně v roli vězňů. Bojí se totiž cokoli říct a mít vlastní názor. Tak moc velký mají strach,“ pokračoval rapper.

Kanye West stihl během diskuze kromě obecné kritiky celebrit pohanit mimo jiné také magazín Forbes, který ho v seznamu nejbohatších hiphopových umělců neuvedl jako miliardáře.

„Když mi někdo tvrdí, že nazývat sám sebe miliardářem je moc drsné a neomalené, mohu udělat jednu věc. A to legálně se nechat přejmenovat na Křesťan Génius Miliardář Kanye West. Aby všichni pochopili, jak to opravdu je. A dám si to i na poznávací značku,“ dodal odhodlaně rapper.

Kanye West sní o roli prezidenta Spojených států již delší dobu. Před čtyřmi lety prohlásil na předávání cen MTV, že bude kandidovat v roce 2020. Později přiznal, že k výroku mu tehdy dopomohl jeho povznesený stav poté, co vykouřil několik cigaret marihuany.

Loni na podzim se West setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem (73), který si ho tehdy k překvapení mnohých pozval do Oválné pracovny Bílého domu. West je jedním z mála zpěváků, který otevřeně podporuje současnou hlavu státu.



Trump podle televizních záběrů většinou jen mlčky přihlížel. Když se jej novináři zeptali, zda by se West mohl jednou stát jeho nástupcem v Bílém domě, připustil, že „velmi dobře mohl“. Hudebník v listopadu 2016 o kandidatuře vážně mluvil.

V květnu se Donald Trump potkal také s manželkou Kanye Westa Kim Kardashianovou. Ta se přimlouvala za ženu odsouzenou na doživotí kvůli drogovým deliktům. Její lobbing pomohl a Alici Marii Johnsonovou, která za mřížemi strávila už přes 20 let, měsíc po setkání prezidenta s profesionální celebritou propustili.

VIDEO: Kanye West na akci Fast Company Innovation Festival 2019:

VIDEO: Kanye West se setkal s prezidentem Donaldem Trumpem (2018):