Kamu: Držela jsem různé diety. Zhubla jsem, když jsem přestala jíst maso

„Dneska už umí hodit kuře na pánev každý. Mě už to také nebaví, protože s tím masem je to nuda. Toto mi naopak otevírá úplně nové dveře. Přijdu si jako malý chemik a zkouším různé pokusy, jak co funguje, měním textury a struktury, aby to chutnalo podobně. Když do toho člověk kousne, tak chce mít ten ‚bite‘ jako u masa. To je moje nová zábava, o tom dělám třetí knihu,“ řekla Kamu.

Mnoho lidí se rozhodlo pro veganství po zhlédnutí dokumentu The Game Changers z roku 2018, kde o tom mluví celebrity jako například Arnold Schwarzenegger. Kamu ho viděla také, ale maso přestala jíst mnohem dřív.

„Nesnáším škatulkování. Někdy se mě ptají, jestli nejsem vegan, když jsem si dala kousek sýra. Snažím se sama za sebe jíst rostlinně, protože je mi potom dobře. Už před dvěma lety jsem si zkusila veganskou výzvu a měsíc jsem nejedla maso. Zjistila jsem, že se potom cítím hodně lehká, můžu podávat větší výkony. Maso mě jako by unavovalo,“ prohlásila s tím, že to sice doporučuje i ostatním, ale nikoho k tomu nenutí.

Kuchařka zhubla 34 kilogramů. Přestože držela nejrůznější diety, dlouho se nic nedělo. Podařilo se jí to, až když přestala úplně jíst maso.

„Jsem nejvíc v nejlepší formě, co jsem kdy byla. Vždy jsem měla moc malý zadek a velké břicho a najednou začínám mít tvary, které jsem vždycky chtěla. Snažila jsem se o to deset let, ale až teď jsem to začala sekat,“ řekla v Limuzíně s Mírou Hejdou, kterou vysílá stanice Óčko Star premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00 hodin.