Oddělit lásku a práci je těžké, říká o partnerovi Kamila „Kamu“ Rundusová

Kamila Kamu Rundusová procestovala půlku světa, v mnoha zemích měla možnost vařit s místními babičkami a dědečky přímo na ulici, ale poznala také, jaké to je v kuchyni s Jamiem Oliverem či michelinskými kuchaři. Má za sebou natáčení televizních cestopisných pořadů, vydala několik kuchařek, za svůj největší životní úspěch však považuje svou osobní cestu, na kterou se vydala v průběhu posledních dvanácti měsíců.



„Dříve jsem byla dost vystresovaná a zrychlená. Měla jsem pocit, že neustále něco musím a hodně jsem se hroutila. Až za poslední rok jsem se stala člověkem, kterým jsem vždy chtěla být. Jsem šťastná a spokojená sama se sebou. Nemám už potřebu se stále dokola před někým obhajovat a vše vysvětlovat,“ řekla Kamila Rundusová v pořadu Mixxxer show na ÓČKU.

„Byla jsem vždycky spíš pařmen a workoholik. Moc jsem ale nikdy neřešila vlastní psychické ani fyzické zdraví. Zhubla jsem 35 kilogramů, měla jsem za život různé vzestupy a pády. Deprese, úzkosti, panické stavy,“ popsala Kamu.



Zhubnout se prý Kamile Rundusové kdysi podařilo z velké části i proto, že začala často chodit pěšky. „Denně to bylo tak deset až dvacet kilometrů. Všechny schůzky jsem si plánovala tak, abych na ně mohla dojít včas pěšky. Snažím se o sebe starat i teď. Každé ráno piji vlažnou vodu s citronem, pak si dám v posteli dvanáctiminutové dechové cvičení podle Wima Hofa a na závěr pětiminutovou úplně ledovou sprchu,“ říká.

Natáčení videí na sociální sítě prý odstartoval její partner Robi. „Byli jsme na Havaji a on chtěl pořád točit videa s tím, že to bude sranda. Rozjeli jsme to a všechny mé aktivity jsme tím hezky podpořili,“ pochvaluje si Rundusová.



S partnerem tráví Kamu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Udržet jejich vztah je prý nonstop práce. „Od chvíle, kdy jsme se poznali, na našem vztahu pracujeme. Hodně spolu mluvíme a komunikujeme, což může být pro některé muže trochu náročné, někdy se jim nechce nic řešit. Robi mě zná nejvíc ze všech lidí, jsme zcela propojeni. Oddělit partnerství, lásku a práci je pro nás dva docela těžké, na tom teď společně asi nejvíce pracujeme,“ dodává Kamila Rundusová.

VIDEO: Kamila Kamu Rundusová v Mixxxer show na Óčku: