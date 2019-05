V komedii Slunce, seno, jahody byl táta frajer, říká Kamila Kikinčuková

„Kamila vyrůstala v herecké rodině. Manželka však nechtěla, aby z ní byla herečka. Holky to mají těžší, říkala, konkurence je velká. Já říkával ‚Ježišmarjá, tak ji nech, ať se rozhodne sama‘. Přihlásila se na konzervatoř a napodruhé ji vzali,“ vzpomíná Pavel Kikinčuk v rozhovoru pro Magazín DNES.



„Když mě napoprvé nepřijali, šla jsem na pedagogické lyceum. Mám ráda děti, ale dnešní generace je jiná. Takže kdybych byla dnes paní učitelkou, tak jen na prvním stupni. Druhý bych asi psychicky nezvládla,“ myslí si Kamila Kikinčuková.

Prvním filmem, který točil její otec po škole, byla komedie Slunce, seno, jahody. Do srdcí diváků se tak zapsal jako Šimon Plánička. Svobodný, studující mladík, který přijel do Hoštic dělat experimenty na krávách v JZD.

„Rád a s nostalgií vzpomínám na natáčení a výbornou partu. Kolikrát jsem se Zdeňka Trošky ptal, jak je možné, že má pořád tak dobrou náladu. Říkal, to víš, že bych někdy chtěl vybuchnout. Ale pak by se to odrazilo na práci, herci by byli nervózní,“ říká Kikinčuk.



„Už ani nevím, kdy poprvé a kolikrát jsem Slunce, seno, jahody viděla. Líbí se mi tam. Byl jsi frajer, táto. Teď máš méně vlasů. Ale jinak jsi stejný,“ dodává Kamila.

Nezapomenutelný byl i Kikinčukův pokladník Ludvík Hovorka v seriálu a filmu Okresní přebor. S dcerou se herec objevil v Ordinaci v růžové zahradě, s dcerou i manželkou pak v Babovřeskách 2 a 3.



Kamila Kikinčuková hraje v pražském Studiu Ypsilon a v plzeňském Divadle Pluto. Od tří let dostávala dětské role v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Jako zdravotní sestřičku Stelu ji lidé vídali v Ordinaci v růžové zahradě. Hrála také v seriálech Policie Modrava a Kriminálka Anděl. Je vdaná, s manželem Jiřím mají půlročního Jindřicha.