Kamu po měsících odmlčení přiznala boj o život dvou milovaných lidí

„Odloučení od sítě přišlo v dubnu v den, kdy silný emoce plný lásky a radosti vystřídal bezmocný strach o milovaného partnera. Robího stav a s ním nemocnice plná naříkajících lidí v rouškách ležících po zemi mě uzemnila. Když pár dní na to hospitalizovali maminku se ztrátou 1/3 krve z těla a zprávou, že už stačilo jen pár hodin... otočil se mi život vzhůru nohama. Diagnóza původu? Stres!“ píše ve svém příspěvku Kamu, která je už s rodinou po mnoha zrušených letech a tahanicích na imigračních úřadech opět v Praze.

S maminkou a přítelem byla na ranči v Sedoně v Arizoně, kde během čtyř měsíců podle jejích slov zažili deset let.

„Dvě nejmilovanější osoby v ohrožení, svět, který se zastavil a s ním i já. Jakoby mi situace vytrhla mobil z ruky a já věděla, že je na čase vypnout a udělat si pořádek v životě, prioritách, srovnat si vše a SEBE. Díky tlaku, který je na nás vytvářen, totiž zapomínáme, kým doopravdy jsme. Zrychlená doba nám protéká mezi prsty a my nemáme čas na to nejdůležitější – na sami sebe. Jsme zaměstnaní tím, co ‚musíme‘, co ‚bychom měli‘ a co se od nás očekává, že nám na vlastní JÁ už nezbývá kapacita a za důležitější mnohdy považujeme docela banality,“ přemítá kuchařka a cestovatelka.

Kamu prozradila, že ve stejný den, kdy její přítel zkolaboval, na ranč přijela skupinka šamanů, léčitelů a doktorů. Byl mezi nimi i majitel Aubrey se ženou, a starší pár stávající z vědkyně a lékaře, který Robimu zachránil život.

„Vedou v Americe kliniky, kde pomáhají veteránům z války zařadit se do běžného života. Kvůli virové situaci zavřeli a oni se všichni vydali pracovat sami na sobě právě do pouště na ranč, kde jsme byli náhodou i my. A tak to začalo. Stal se z nás kmen. My vařili třikrát denně dobroty a oni na oplátku pracovali s námi. My klíčili a fermentovali, co se dalo, a oni nás zasvětili do šamanských ceremonií, rituálů, terapií, změn myšlení, vnímání sebe i světa...,“ uvedla s tím, že za celou dobu popsala tři veliké sešity a bude na nich dále pracovat.

„Znovu jsem se narodila, a navzdory koroně prožila nejkrásnější období, ze kterého nehodlám vystupovat. Naopak. Tohle celé je totiž jenom začátek,“ dodala.

Kamila Rundusová je kuchařka, blogerka, cestovatelka. Vystudovala střední hotelovou školu v Praze a vařila na Novém Zélandě, v Austrálii, v Anglii u Jamie Olivera, ve Vietnamu a jinde na světě. Je hodně aktivní na sociálních sítích a vydala dvě knihy receptů s názvem Nejbarevnější kuchařka a Nejbarevnější Mexiko.