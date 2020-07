Kvůli traumatu z dětství jsem žila v chronickém stresu, přiznala Kamu

„Po čtvrt roce odpojení od venkovního světa a naopak napojení se na samu sebe a svoje nejbližší jsem si říkala, jaký to asi bude vrátit se domů. Do reality, kterou jsem si v Čechách vytvořila a v poslední době se v ní taky docela plácala,“ začala Kamu svůj příspěvek na sociálních sítích.

„Byla jsem šťastná a vděčná za vše, co mám. Ale všechno taky bylo šíleně zrychlený, hektický a mnohdy chaotický. Jó, ‚meditovala‘ jsem, cvičila jógu, žila zdravě, ale taky jela na plný obrátky, lítala ze strany na stranu, z projektu na projekt, dbala na to, aby všichni kolem mě byli happy a všechno šlapalo. Rozdávala jsem úsměvy a radost, a do toho žila v chronickým stresu z traumatu z dětství,“ popisuje kuchařka, která trávila poslední měsíce s maminkou a přítelem na ranči v Sedoně v Arizoně.

Chtěla prý všem pomáhat a zachránit svět, dokud jí nedošlo, že nejdřív potřebuje zachránit samu sebe. „Vyléčit se z ideálů dnešní společnosti, perfekcionismu, a naučit se jen tak žít a BÝT. Koukat na svět ještě vřelejšíma barvama, zpomalit a ještě víc se smát,“ vysvětluje Rundusová.

V Arizoně se jí to začalo dařit a díky všem procesům postupně objevila vnitřní klid a naučila se žít v přítomnosti. „Našla jsem nástroje k vysněnýmu životu bez stresu, obav z budoucnosti i těžkých vzpomínek,“ říká Kamu s tím, že měla strach, aby se jí nový krásný svět nezbořil jako domeček z karet.

„Nádech, výdech, vítejte v Praze! Vnitřní pohoda mě neopustila. Naopak! Taky vám přijde, že je najednou každej milejší? Svět vibruje v pozitivních beatech? Sice se toho spoustu podělalo, ale každý dno má svůj vrchol a mně přijde, že mnoho z nás přesto, že přišlo o peníze či práci, mělo šanci se odrazit. Zamakat na sobě, sebelásce, rodinných vztazích a nakonec i na svým DOMA... konečně vymalováno, nový tapety a namontovaný lustry.“

„Svět a lidstvo se probouzí, vrací se do sebe, k přírodě, lásce, čistotě a upřímnosti k sobě i ostatním. Jak víme, co vysíláme ven, se nám vrací. A protože jsme teď všichni víc v klidu a stříkáme kolem sebe duhu, tak se to celý násobí a vytváříme fakt slušný pole pohody. A kdo v tom ještě nejede, tak se nakonec taky sveze. Je to totiž dost nakažlivý. Tímto na vás tenhle šťastnej vir zcela bez ostychu plivu. Buďte zdraví a happy! Chyběli jste mi,“ dodala Rundusová, která se svým příznivcům na Instagramu připomněla již v polovině tohoto měsíce.



Tehdy přiznala po měsících odmlčení boj o život dvou milovaných lidí, své maminky a partnera Robiho, kteří skončili po kolapsu ve stejné době v nemocnici.

Kamila Rundusová je kuchařka, blogerka, cestovatelka. Vystudovala střední hotelovou školu v Praze a vařila na Novém Zélandě, v Austrálii, v Anglii u Jamieho Olivera, ve Vietnamu a jinde na světě. Je hodně aktivní na sociálních sítích a vydala dvě knihy receptů s názvem Nejbarevnější kuchařka a Nejbarevnější Mexiko.