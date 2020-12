Můžete popsat, jak mezigenerační projekt Hodinový vnuk funguje?

Jde o projekt, kdy mladí docházejí zhruba jednou za čtrnáct dní do domovů pro seniory a věnují si navzájem to nejcennější, svůj čas a pozornost. Zapojit se může kdokoli, a to od mateřské školy po vysokou. V domovech bývají i senioři, které už několik let nikdo nenavštívil. Jen na to pomyslím, je mi smutno.