Dvacet let nepiji kořalku. Je to démon, přiznal Kamil Střihavka

„Devadesátky, to byla naprosto výjimečná doba a jsem hrozně rád, že jsem to zažil. Hudba jako taková měla obrovský boom. Nejen v rámci Jesus Christ Superstar, ale v celé republice. Vznikla spousta skvělých kapel a projektů, natočila se spousta desek a lidi to kupovali jako diví. Z rádií zněla nejen zahraniční hudba, kterou jsme dřív sháněli někde na burzách, ale i současná česká tvorba. Nikdo jsme neřešili, co bude, žili jsme přítomností. Tady a teď!“ řekl Kamil Střihavka.

Denně zpíval v muzikálu Jesus Christ Superstar, k tomu měl projekt No Guitars!, se kterým natočil dvě desky a odehrál spousty koncertů. Hrál po zimních halách s BSP, v rádiích pouštěli jeho první hity.

„Člověk měl pocit, že je nesmrtelný. Devadesátky byly sexy, ale je pravda, že tak osm let mám v mlze,“ přiznal. „Na konci jsem musel zatáhnout za ruční brzdu, protože bych to nezvládl a je docela možné, že bych tu dneska nebyl. Když jsem to počítal, hrál jsem třistašedesátkrát do roka. A to se muselo někde podepsat. Dělal jsem různé věci, abych měl energii.“

Střihavka říká, že v muzikálu Jesus Christ Superstar je spousta emocí, které se protagonisté snažili v rámci možností předávat. Právě to všechno podle něj mělo vliv na jeho psychiku i energii.

„Já slavil Kristova léta, takže jsem byl na vrcholu sil, ale přesto to mělo své limity, takže jsme to doháněli různými podpůrnými prostředky. Stejné to bylo na koncertech, které jsme jezdili až do umrtvení. Když mě to na konci 90. let vyplivlo, zjistil jsem, že to bude trvat dlouho, než se dám dohromady,“ připustil.

Zpěvák absolvoval léčení a do nového milénia už vstupoval jako čistý člověk. Jak sám přiznává, nic není zadarmo, ale neměnil by.

„Dnes si dám po sportu pivo, mám rád víno, ale dvacet let nepiji kořalku, té už se nikdy nedotknu. To je démon. O tom ostatním nemluvě,“ uvedl Kamil Střihavka s tím, že mu pomohla také rodina, dvě dcery a hlavně manželka.

„Manželka je životní parťák. Zažili jsme spoustu věcí a určitě bych ji nikdy nenechal ve štychu. Když mi bylo nejhůř, byla tady a já věděl, že jsme na to dva,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES.