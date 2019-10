Trinity a Neo z Matrixu, Amélie z Montmartru či Švejk. To jsou další filmové postavy, do nichž se převtělily známé tváře pro charitativní kalendář Proměny. Před objektiv fotografa Petra Kurečky se postavila i hvězda seriálu Most! Martin Hofmann, který se proměnil ve slavného Rockyho.

Autor: Kalendář Proměny 2020 / Tomáš Chlapečka