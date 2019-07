Na podzim bych už mohla být čistá, říká o léčbě boreliózy Kadeřávková

Anna Kadeřávková dotočila nedávno na Slovensku snímek Šťastný Nový rok, který přijela představit na filmový festival v Karlových Varech. „Jde o romantickou komedii, ve které hraji modelku Valiku, která jede na Silvestra na hory se svým o mnoho let starším přítelem. Potkají se tam s jeho rodinou i kamarády. Vznikají přitom vtipné situace a myslím, že se diváci mají na co těšit,“ popisuje herečka svou novou filmovou roli.

Natáčení si Kadeřávková užívala, přestože pro ni bylo časově velmi náročné. „Točila jsem do toho ještě v Praze, takže jsem stále přejížděla vlakem z Tater do Prahy a zpět. V rámci jednoho měsíce bylo těch přejezdů opravdu hodně,“ vzpomíná na cestování spojené s jejím prvním natáčením na Slovensku. To bylo prý pro herečku zatím tím nejlepším, jaké kdy absolvovala.



„Určitě teď pojedu na dovolenou a nebudu se nijak pracovně nestresovat. Kam zamířím, to ještě nevím. Možná do Egypta. S kamarádkou jsme řešily, že bychom chtěly na Bali. To nás však čeká spíše na podzim. Mně to je asi jedno, chci jen moře, slunce a nic neřešit. I kdyby to bylo na Macháči, tak to bude v pohodě,“ popisuje Anna Kadeřávková své plány na následující dva volné měsíce.

Její hlavním cílem je v současnosti dát se opět do pořádku, hlavně co se týká zdraví. Jako sedmiletá onemocněla lymeskou boreliózou a nemoc se jí po letech bohužel opět vrátila. „Díky antibiotikům, které jsem tenkrát brala, se vše na čas vyřešilo. V osmnácti letech se mi však symptomy nemoci vrátily. Jednoho dne jsem se probudila a velmi mě bolely kyčle. Chodila jsem po všech možných vyšetřeních a nikdo nevěděl, čím to může být. Až pak mámu napadlo, abych si nechala udělat test na boreliózu. A bylo to jasné,“ popisuje.



Dnes se herečka léčí dál a to čínskými bylinkami. „Musím říct, že se to hodně zlepšilo. Cítím se výborně a když to takhle bude pokračovat, myslím si, že na podzim bych si mohla udělat testy a mohla bych být od boreliózy čistá,“ pochvaluje si.



Mimo herectví se Anna věnuje také sociálním sítím. Spolupráce s mnoha značkami jí prý dokáže dobře vydělat. „Jsem influencer. Formou fotek a videí dávám jako herečka na Instagram své zážitky a sdílím s fanoušky materiály například z natáčení, z focení nebo ze všeho, co dělám. Zkrátka s lidmi on-line sdílím jisté procento svého soukromí. Je to pro mě zábava. Některé firmy mi platí za to, že jim propaguji určitou značku, takže mě to celkem slušně živí,“ dodává.