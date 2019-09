Režisér byl po inhalaci u pramene 40 minut bez kyslíku. Je v kritickém stavu

„Jan Kačena byl dlouho v šachtě s CO 2 , plynem, který způsobil zástavu jeho dechu a srdce. Následně po nějaké době probíhala resuscitace, která trvala třicet minut. Mozek přežívá bez kyslíku maximálně pět minut. Ale i tehdy mohou nastat trvalé následky. Honza byl bez kyslíku čtyřicet minut. To by laicky znamenalo, že bylo hluboce zasaženo osmdesát procent jeho mozku,“ napsala režisérova přítelkyně Kateřina Dudová 7. září na Facebook.



„V současném stavu, kdy je v hlubokém kómatu a napojen na přístroje, se jeho tělo nachází v jakémsi vegetativním stavu. Jeho srdce bije, zvládá dýchat, ale jeho vědomí je od nás velice vzdálené,“ pokračuje Dudová, podle které leží Jan Kačena v nemocnici v Plzni na oddělení KARIM a je stabilizován.

„V tuto chvíli už pro něj lékaři udělali vše, co bylo v jejich silách. Jeníček potřebuje oddělení DIOP. Ta jsou často plná, protože v nemocnicích se třeba nachází jen dvanáct lůžek. Chtějí ho převézt do Mostu, kde Jan už dlouho nežije. Aby měl vůbec nějakou naději, tak jsou nutné impulzy, které povedou k navrácení vědomí. Proto ho chceme dostat do Prahy, jelikož tam bydlí už mnoho let. Spousta lidí chce lékařskou zprávu. V nemocnici nám řekli, že kvůli GDPR nám nemohou tyto doklady dát, jelikož případ stále probíhá. Motol nevyšel, slyšeli jsme o Vojenské nemocnici a Malvazinkách. O to usilujeme teď, aby byla naděje ho probouzet společnými silami bazální stimulací,“ dodala Dudová.

Zatím poslední zprávu týkající se aktuálního stavu jejího partnera přidala na Facebook přítelkyně Jana Kačeny před třemi dny. „Podle lékařů je stav Honzy stále stejný. Ale pro mě rozhodně ne. Projíždí mnou mráz, protože jsem dneska cítila takovou energii, že se to nedá vysvětlit. Udělal velký krok, protože dnes jsem ho dokázala dvakrát vzbudit, držel mě pevně za ruku, svíjel se a strašně se bál. Krčil čelo, snažil se naklánět ke mně, snažil se dotýkat svou tváří té mojí a byl rozrušený,“ píše.

Jan Kačena Jan Kačena se narodil v roce 1982. Základní školu a gymnázium absolvoval v Mostě, v roce 2008 zakončil studia divadelní dramaturgie na brněnské JAMU. Na divadle režíruje od roku 2004. Režíroval například v Divadle Na zábradlí, MeetFactory,

Horáckém divadle Jihlava, A Studiu Rubín. Studoval dokumentární tvorbu na FAMU. Ve svých filmech pracuje se záměrnou nedotažeností, kterou považuje za přidanou hodnotu. Z filmografie: Blackfoot (2014), Dřív bývala budoucnost jenom pokračováním přítomnosti (2014), Člověk si sám se sebou vystačí, respektive nevystačí (2015), Home 4 (2016). Zdroj: Česká televize

„Je někde hluboko, běhá mezi vesmírem a zemí a cítí, že ho chceme tady. Dnešní noc a zítřejší den jsou pro Jeníčka rozhodující. Zítra jde na velké testy, kde se dozvíme, jestli je jeho mozek schopen regenerace, nebo jestli je toto finální,“ dodala Kateřina Dudová s díky za všechny modlitby, myšlenky a energii přátel a sledujících.



K nehodě došlo v neděli 1. září v Mariánských Lázních, kde byl režisér hostem Marienbad Film Festivalu. Podle dostupných informací sundal Jan Kačena poklop šachty u místního Ferdinandova pramene a uvnitř inhaloval výpary CO 2 . Nakonec ho již v bezvědomí vytáhli hasiči v dýchací technice.

S podobným případem se velitel mariánskolázeňské městské policie Jiří Ďurčo setkal poprvé. „Občas tam někdo chodí inhalovat výpary brčkem, ale jen na povrchu. Aby někdo vlezl do šachty a mělo to takový následek na zdraví, to se tu ještě nestalo,“ uvedl.

Strážníci podle něj okolí Ferdinandova pramene denně kontrolují. „Schází se tam místní mládež, občas tam něco popije, přesune lavičky, tak to tam docela často jezdíme monitorovat,“ řekl Ďurčo.

Prostor patří společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně. Podle informací iDNES.cz nechala v souvislosti s případem režiséra Kačeny poklop pramene zamknout, aby se do něj už nedostal nikdo, kdo tam nemá co dělat.

Kateřina Dudová (Facebook) Ahoj, situace je stale velmi vazna, nevypada to vubec dobre. Prevoz je furt v procesu a aktualni, aby nezkoncil v usteckem kraji. Jedna se o to, ze jeho stav jako dech a srdce je stabilni. Ale problem je s mozkem. Musime ho dostat nekam, kde by byla alespon nejaka nadeje. Tady uz pry nezmuzou nic. Jeho vedomi je hodne daleko, take zacal zivat, coz je pry negativni znamkam modlete se, vydrzte kdo muze. Musi to dat. Jenicku, uz na tebe cekam pet minut ty magore! Delej! To se mi líbí (49)Komentáře (33)

VIDEO: Ferdinandův pramen - Mariánské lázně: