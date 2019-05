Z úcty k fanouškům hrají Kabáti i po 30 letech stejné skladby, říká Vojtek

Jak se těšíte na dnešní koncert na střeše? Prahu tu máte jako na dlani...

Je to super. Akorát kolega Radek trpí trochu strachem z výšek, tak to bude dneska asi všechno rychlý. Přestal foukat studený vítr a zatím všechno vypadá na to, že budeme muset hrát.

Koncert je jakousi předzvěstí vašeho velkého turné...

Na Po čertech velký turné 2019 se teprve začneme připravovat. Tento koncert je spíše takovou upoutávkou, abychom upozornili naše fanoušky, že ještě žijeme, dýcháme a to, co jsme řekli, platí. Dnes hrajeme hodinu, klasické koncerty ke třiceti letům budou samozřejmě delší.

Který z vašich koncertů považujete za nejlegendárnější a rádi na něj vzpomínáte?

Nejspíše poslední Vypich, kde jsme hráli k našim pětadvaceti letům. Bylo tam přes sedmdesát tisíc lidí a atmosféra byla prostě nádherná. To byl jeden z těch vrcholů kariéry.

Držíte spolu už třicet let. Je nějaká písnička, kterou hrajete, protože ji fanoušci mají rádi, ale vy sami už ji mírně řečeno nemusíte?

To jsou vlastně všechny. Samozřejmě je tam pár favoritů. Když něco hrajete třicet let, už vám to občas trochu leze krkem. Ale na druhou stranu nehrajeme tak často. V každém městě jsme zhruba jednou za tři roky. Takže fanoušci to prostě slyšet chtějí. Z úcty k fanouškům a z vděku to proto hrajeme.

Kterou písničku naopak hrajete nejraději?

Vždycky tu poslední písničku na koncertě. Ta je od srdce. A je i rychlejší než její původní verze (smích).