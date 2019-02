Bieber dva roky před svatbou neměl sex. Odměnou mu prý byla manželka

„Bůh nás nežádá, abychom neměli kvůli němu sex, protože chce určitá pravidla a tyto věci. Spíš se nás snaží chránit před zraněním a bolestí. Myslím, že sex může způsobit spoustu bolesti. Někdy lidé mají sex, protože se necítí být dost dobří. Protože si necení sami sebe. Mají to tak ženy i muži,“ řekl kanadský zpěvák v rozhovoru pro magazín Vogue.

„Chtěl jsem se znovu zasvětit Bohu tímto způsobem, protože jsem opravdu cítil, že to tak bylo lepší pro stav mé duše. A věřím, že Bůh mě ve výsledku požehnal Hailey. Za dobré skutky budete odměněni.“

Justin a Hailey se znají od roku 2009, kdy jemu bylo čtrnáct a jí dvanáct let. Před třemi roky spolu krátce randili, ale oba byli ještě příliš mladí a nezralí. Bieber se také snažil vyvrátit, že se z něj stal bigotní křesťan, jak ho často líčí média.

„Já bych se ani nenazval věřícím, což spoustu lidí mate, protože říkají, že přece chodím pravidelně do kostela. Věřím v Ježíšův příběh, to je jednoduše to, v co věřím. Ale nevěřím v náboženské elitářství a snobství. Jsem opatrný, když dojde na náboženství, protože ublížilo tolika lidem. Nechci být považován za toho, kdo obhajuje jakoukoli nespravedlnost, kterou náboženství učinilo a činí,“ dodal zpěvák.

Modelka přiznala, že jsou stále moc mladí a jejich manželství není vždy idylické. Snaží se na něm pracovat a chtějí být spolu.

„Je nám dobře. Ale jsme dva mladí lidé, kteří se učí za pochodu. Nehodlám tady sedět a lhát, že je všechno kouzelné. Bude to vždycky těžké. To je věta, kterou bychom se měli nechat vést. Je to opravdu těžké,“ říká modelka. „Jsme opravdu mladí a to je trochu strašidelné. Hodně se změníme. Ale jsme odhodláni společně růst a vzájemně se podporovat v těchto změnách. Tak to vidím já. A nakonec, je také mým nejlepším přítelem. Nikdy mi nebude lézt na nervy.“