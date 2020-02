Měla jsem rakovinu tlustého střeva, přiznala hvězda filmu Mamma Mia!

Waltersové, která se proslavila filmy jako Billy Elliot, Mamma Mia! nebo sérií o Harry Potterovi, rakovinu diagnostikovali před rokem a půl, když jí našli na tlustém střevě dva nádory.

Herečka nejprve přišla k lékaři s poruchou trávení. Později začala trpět bolestmi žaludku, pálením žáhy a zvracela. Poslali ji proto na CT vyšetření. Během natáčení filmu The Secret Garden jí zavolali, aby přišla na další testy. „Stále jsem si říkala, že to je směšné a museli se zmýlit. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ prozradila Julie Waltersová v rozhovoru s moderátorkou BBC Victorií Derbyshireovou.

Když o tom řekla manželovi Grantu Roffeyovi, rozplakal se. „Nikdy nezapomenu na jeho obličej, slzy se mu nahrnuly do očí,“ zavzpomínala herečka. Prozradila také, že při operaci jí odstranili třicet centimetrů tlustého střeva. Musela brát anestetika a tvrdí, že díky nim se cítila naprosto úžasně. Po chemoterapii jí ale vypadávaly vlasy. Teď dodala, že podle lékařů má po absolvovaném zákroku a léčbě dobré výsledky.

Julie Waltersová loni v březnu oznámila, že si potřebuje od hraní oddechnout a chtěla by si dopřát roční přestávku, protože se cítí vyčerpaná. „Tento rok nebudu pracovat, opravdu. Momentálně ještě dabuji, ale chci si odpočinout, protože poslední dva tři roky jsem pracovala nepřetržitě a loni jsem se necítila dobře a byla jsem vyčerpaná. Řekla jsem si, že stačí,“ uvedla herečka pro list The Evening Standard. „Jednám o novém filmu na příští rok, ale to je vše. Budu doma a budu mít trochu času pro sebe.“