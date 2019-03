Jsem vyčerpaná, na rok končím s hraním, řekla hvězda filmu Mamma Mia!

„Tento rok nebudu pracovat, opravdu. Momentálně ještě dabuji, ale chci si odpočinout, protože poslední dva tři roky jsem pracovala nepřetržitě a loni jsem se necítila dobře a byla jsem vyčerpaná. Řekla jsem si, že stačí,“ uvedla herečka pro list The Evening Standard. „Jednám o novém filmu na příští rok, ale to je vše. Budu doma a budu mít trochu času pro sebe.“

Julie Waltersová za poslední dva roky natočila šest filmů, včetně Mamma Mia! Here We Go Again, Mary Poppins se vrací nebo dvojky Paddington. Letos v březnu jde do kin animovaná pohádka Psí veličenstvo, v níž nadabovala královnu Alžbětu II.

Až se po roce vrátí ke hraní, ráda by měla více lehčích rolí. „Už nechci každou noc na jevišti prožívat zlomené srdce. Nemyslím, že by to bylo dobré. A opravdu to už vůbec nechci zažívat ve filmech a televizi,“ uvedla Waltersová s tím, že emočně náročné role ji příliš vyčerpávaly i fyzicky.

Mezi známé filmy herečky patří Rita se vzdělává, za který byla nominována na Oscara, Billy Elliot, Prokletý láskou, série o Harrym Potterovi a muzikál Mamma Mia!