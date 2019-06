Sex ve filmech se dnes točí jen pro mladé diváky, míní Julianne Moore

Julianne Moore si na nedostatek rolí nemůže stěžovat, na rozdíl od mnoha jejích kolegyň, které v podobném věku zažívají ztrátu zájmu producentů. Herečka přesto kritizuje současné pojetí filmových a seriálových erotických scén.

„Sex ve filmech se dnes točí jen pro mladé. Neukazují nahé starší ženy. Ale dokonce už ani starší muže. Víte, když se podíváte na dnešní filmy a zaměříte se trochu na toto téma, zjistíte, že obvykle jde o romantické komedie s velmi mladými lidmi. Nejsou tu téměř žádné filmy zabývající se vztahy. Největším hitem dneška jsou superhrdinové z Avengers. Nemyslím si, že nějaký film dnes skutečně do hloubky zkoumá romantickou nebo sexuální lásku,“ řekla Moore pro deník The Telegraph.



„Lidé navíc v reálu snad nikdy nemají sex v takové podobě, jak je nám to prezentováno v mnoha filmech. Znáte to, když muž najednou ve vášnivé scéně roztrhne ženě halenku? Kdyby se mi to stalo ve skutečnosti, byla bych opravdu naštvaná, řekla bych si ‚co to chlape sakra děláš?‘,“ míní herečka.



V minulém roce si Julianne Moore zahrála emancipovanou tanečnici Glorii Bell ve stejnojmenném snímku. „Gloria ráda experimentovala v sexu. Je to žena po padesátce, která je šťastně rozvedená. Vidíte ji plnou života a zaujatou životem. Její příběh i rozvíjení sexuality je hlavním tématem filmu. Na objevování není nikdy pozdě. Je velmi důležité toto poselství předat divákům,“ dodala Moore.