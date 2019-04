Do role M v bondovkách mě dotlačil manžel, přiznala Judi Denchová

„Nevěděla jsem o M vůbec nic. Ale scénář mi připadal docela vtipný. Můj manžel šíleně naléhal, že bych to měla vzít, aby mohl říkat, že žije s ženou z bondovky,“ přiznala herečka.

Její manžel Michael Williams, který zemřel ve věku 65 let v roce 2001, ji mohl vidět v bondovkách Zlaté oko, Zítřek nikdy neumírá a Jeden svět nestačí.

Judi Denchová si M zahrála ještě ve filmech Dnes neumírej, Casino Royale, Quantum of Solace a Skyfall. Jejími agenty 007 byli Pierce Brosnan a Daniel Craig. V zatím předposlední bondovce Skyfall z roku 2012 její postava zemřela a v roli M Denchovou nahradil Ralph Fiennes.

Herečka prozradila, že role M měla výhodu při výchově jejího vnuka Sama. Dnes už jednadvacetiletý mladík na to vzpomíná s humorem, ale když byl malý chlapec, slavná babička ho spolu s jeho kamarády často strašila.

„Výborně se to hodilo v případě kamarádů mého vnuka. Ti malí kluci přišli a viděli jste je zírat. Ano, jsem to já! Jeden krok přes čáru a nechám vás všechny zavřít!“ žertovala Judi Denchová v rozhovoru pro deník The Star.