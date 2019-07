Denchová donutila dceru k protialkoholní léčbě. Zachránila jí život

V roce 2001 Judi přišla o manžela Michaela a ztrátu nesla velmi těžce. Ještě hůř se s jeho smrtí vyrovnávala dcera Finty.

Ta propadla alkoholu a nebyla schopná se o sebe sama postarat. Neměla peníze a zdravotně na tom nebyla nejlépe. Denchová sebrala odvahu a dceru odvezla do léčebny, protože měla strach, že o ni kvůli závislosti přijde.

„Poté, co můj otec v roce 2001 zemřel, všechno se to hrozně zvrhlo. Moje matka mě velmi hrdinsky donutila jít do léčebny dva týdny poté, co otec zemřel. Je na to hrdá a já taky, já jí za to děkuji,“ přiznala Finty v rozhovoru o alkoholismu s doktorem Christianem Jessenem. S alkoholem měla potíže ještě před smrtí otce. Po ní se dostala do stavu, kdy si nedokázala sama pomoct.

„Spousta lidí chce říct, ona není tak dobrá jako její matka, což je pravda. Ale také vám dokážu vyjmenovat dalších osmdesát lidí, kteří zřejmě nejsou tak dobří. Strašně mě štve, jak mě lidé odsuzují dopředu. To mě opravdu štve. Není to fér,“ zlobila se před časem Finty.

Stejně jako její matka se totiž toužila stát herečkou a už na škole herectví denně narážela na to, že má slavnou matku a studenti i kantoři se na ni dívali skrz prsty. Neustále mluvili o protekci a o tom, že Finty nemá talent a k filmu se dostane jen díky matce. „Bylo těžké si to nebrat osobně a netrápit se tím. Ale to už je pryč. Naštěstí jsme to všechno překonali,“ dodala.

