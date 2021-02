Weinstein byl vždy okouzlující, jeho druhou tvář jsem neznala, říká Denchová

„Pro Harveyho jsem pracovala mnohokrát, vždy byl naprosto okouzlující. Jeho druhou tolik diskutovanou stránku sexuálního útočníka jsem nikdy nepoznala. Žen, které neměly tolik štěstí jako já, mi je samozřejmě velice líto,“ říká Judy Denchová v rozhovoru pro britský deník The Guardian.



Amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina (68) poslal soud v březnu 2020 na třiadvacet let do vězení, byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku.

„Nevím, zda jsem jen neodhadla, jaký doopravdy je. Byl mým dlouholetým dobrým přítelem. V mé přítomnosti byl vždy velmi milý, zábavný, přátelský a galantní. Nikdy jsem ho jiného nepoznala,“ vzpomíná herečka.

Denchová se v minulosti zastala také Kevina Spaceyho poté, co média začala řešit jeho sexuální skandály. „Neznám podrobně okolnosti jeho činů, ale bez ohledu na to, on je a vždy byl jedním z nejúžasnějších herců,“ řekla v roce 2018 na tiskové konferenci Mezinárodního filmového festivalu v San Sebastianu.

„Navzdory všemu v žádném případě nemůžu souhlasit s faktem, že ho začnete vystřihovat z filmů. Vrátíme se snad teď zpátky do minulosti a každého, kdo se choval jakkoli nevhodně, nebo dokonce porušil zákony či spáchal nějaký trestný čin, tak ho vždy vystřihneme? Vyloučíme je z dějin kinematografie? Nevím,“ dodala herečka směrem k tvůrcům filmu Všechny prachy světa, kteří přetočili scény se Spaceym a nahradili ho Christopherem Plummerem.