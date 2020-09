Jude Law se stal během karantény pošesté otcem. A chtěl by další děti

„Během karantény jsem hodně zahradničil. A také se nám k tomu všemu v té době narodilo miminko! Je to úžasné, jsme moc šťastní,“ potvrdil Jude Law po týdnech spekulací v pondělí v rozhovoru pro pořadu The Tonight Show Jimmyho Fallona.



Herec a psycholožka se poznali v roce 2015. Loni se zasnoubili a tři měsíce poté měli v Londýně svatbu.

Pětinásobný tatínek nedávno prohlásil, že si dokáže představit velkou rodinu s kupou dětí. „Líbí se mi to, tak proč ne? Mám velké štěstí, že jsem s někým, do koho jsem se šíleně zamiloval. Nápad mít více dětí by byl prostě úžasný,“ řekl. „Máme neuvěřitelně stabilní, zdravou a úžasnou rodinu, která zahrnuje mé dospělé děti i mladší, s nimiž je spousta radosti a legrace.“

Jude Law tvrdí, že mu rodičovství částečně usnadnilo práci před kamerou a v divadle. Od doby, co se stal tátou, nemá problém se na požádání rozplakat. Stačí mu k tomu, aby si vzpomněl na něco dojemného ve spojitosti se svými potomky.

Herec má s exmanželkou, herečkou Sadie Frostovou (54), kterou si vzal v roce 1997 a s níž se rozvedl o šest let později, tři děti – Raffertyho (23), Iris (19) a Rudyho (17). Dceru Sophii (10) má ze vztahu s modelkou Samanthou Burke (35) a další dceru Adu (5) má s hudebnicí Catherine Hardingovou (28).

VIDEO: Jude Law v pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: